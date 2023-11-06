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عدن - ياسمين التهامي - وصفة معجزة.. استخدمى زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة بترجعي شباب حتى لو عمرك فوق ال 60 "!

تقوم العديد من السيدات بالبحث عن وصفات طبيعية تساعد في تفتيح البشرة بالإضافة إلى التخلص من الأماكن الداكنة كذلك التجاعيد، وتساعد في الحصول على بشرة مشدودة، لذلك نقدم وصفة طبيعية من خلال زيت الزيتون والموز من أجل التخلص من مشاكل البشرة المتعددة التي يعاني منها معظم السيدات مثل الكلف والاسمرار والسواد الذي يوجد حول الجسم والبشرة وذلك من أول استخدام للوصفة، وذلك لأن مكونات الوصفة تساعد بشكل كبير في تغذية البشرة والترطيب بالإضافة إلى التخلص من الحروق والالتهابات التي تتسبب فيها الشمس.

مكونات الوصفة

تتضمن هذه الوصفة بعض المكونات البسيطة التي تتواجد في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات في النقاط التالية:

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الموز المهروس.

ملعقة من البن.

ملعقة من خل التفاح.

طريقة تحضير الوصفة

أما بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة، فهي سهلة وبسيطة ويمكن لكل ربات المنازل عملها بسهولة، وتتمثل الخطوات في النقاط التالية:

إحضار وعاء ويتم وضع كل المكونات بداخله ثم يتم تقليبهم جيدًا حتى يختلطوا تمامًا.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة ثم يتم تركه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء وسنلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من السواد المتواجد والاسمرار بعد أول استخدام.

كما يمكن استخدام هذه الوصفة على الأماكن الداكنة المتواجدة في الجسم مثل مناطق الركبة والكوع من خلال وضع الخليط عليها وتركه 20 دقيقة ثم يغسل بالماء َ.