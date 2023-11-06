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عدن - ياسمين التهامي - يا بختك ياللي عارفاها”!!… قشور البطاطس كنز من ذهب لم يكن في بالك ولا خاطرك.. بجد انبهااااار!!

تعتبر البطاطس من الحبوب الغذائية الهامة، التي تحتوي على العناصر الغذائية المميزة والفريدة، مثل الألياف وغيرها، لذا يفضل الكثير من الناس تناولها بشكل مستمر وبطرق محتلفة، حيث يمكن تناولها مسلوقة أو مقلية أو في الفرن أو غير ذلك.

العناصر الغذائية في قشر البطاطس

فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف.

فيتامينات ب، والذي يمكن تمثيله في بعض المواد مثل مادة النياسين والثيامين والريبوفلافين، وهي ضرورية لوظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك إنتاج الطاقة وصحة الجهاز العصبي.

الكالسيوم: وهو ضروري لصحة العظام والأسنان.

البوتاسيوم: وهو معدن مهم يساعد على تنظيم ضغط الدم.

الألياف: تساعد الألياف على الشعور بالشبع وتساعد على تحسين الهضم.فوائد قشر البطاطس الصحية

يمكن أن يساعد تناول قشر البطاطس في تحسين الصحة العامة بعدة طرق، بما في ذلك:دعم صحة القلب: يساعد قشر البطاطس على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما يساعد على حماية القلب من الأمراض.

تعزيز صحة العظام: يساعد قشر البطاطس على امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يساعد على الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

دعم صحة الجهاز الهضمي: تساعد الألياف في قشر البطاطس على الشعور بالشبع وتساعد على تحسين الهضم.

زيادة الطاقة: يساعد قشر البطاطس على إنتاج الطاقة، مما قد يساعد في الوقاية من التعب.

حماية من السرطان: يحتوي قشر البطاطس على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان.طرق تناول البطاطس

سلق البطاطس مع القشر: يمكن سلق البطاطس مع القشر ثم إزالة القشر بعد الطهي.

شوي البطاطس مع القشر: يمكن شوي البطاطس مع القشر ثم إزالة القشر قبل التقديم.

تقطيع البطاطس مع القشر: يمكن تقطيع البطاطس مع القشر ثم طهيها بالطريقة المفضلة.“يا بختك ياللي عارفاها”!!… قشور البطاطس كنز من ذهب لم يكن في بالك ولا خاطرك.. بجد انبهااااار!!