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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة.. اكتشف ماذا يأكل رونالدو في وجبة الإفطار يوميا "على الريق" بعد زيارته للسعودية

تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لرونالدو على أرض الملعب في الوقت الحالي منذ انضمامه للنصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه قرر أيضًا أن يترك بصمته خارج الملعب، وذلك من خلال إلهام زملائه في الفريق لتحسين نظامهم الغذائي وبرامج التدريب الخاصة بهم، وذلك باتباع برنامجه الصارم للتغذية.

وفي تصريحات نشرها موقع "SportBible"، قال خبير التغذية خوسيه بليسا: "كريستيانو يساعدني كثيرًا، فقد أنشأ مدرسة من حوله، حيث يقوم بفعل ما يجب على اللاعبين الآخرين فعله من أجل تحسين مستواهم ولياقتهم البدنية".

وأضاف بليسا: "اللاعبون يتدربون بشكل مكثف، وأصبحت نظامهم الغذائي أكثر صرامة، لم أر من قبل فريقًا يحقق تحسنًا بنسبة 90% في تكوين أجسامهم في كل مرة أراهم فيها، حيث أصبحت لديهم نسبة دهون أقل وعضلات أكثر، وأصبح العمل معهم رفاهية".

ومنذ انضمامه للنصر في يناير، ظهر كريستيانو البالغ من العمر 38 عامًا في 5 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

يحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد والشباب، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أكثر.

المصدر: آ goal

كشف خبير التغذية بنادي النصر السعودي، خوسيه بليسا، عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحسين النواحي البدنية للفريق منذ انضمامه.