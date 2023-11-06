ينافس الهليون في قيمته الغذائية.. ما هي فوائد نبات الكرات الطبية؟

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عدن - ياسمين التهامي - �ا هي فوائد الكرات الطبية الكرات ينافس الهليون في قيمته الغذائية ويتفوق عليه في مجال الاستشفاء لغناه بالعناصر النشيطة الضرورية لصحة الجسم ، وهو من العائلة البصلية ، فهو يحتوي على الفوسفور والمنجنيز والحديد والفيتامينات ، ويحتوي على املاح معدنية كثيرة منها المغنيسيوم والكالسيوم والصودا والبوتاس والجير والكبريت ، وعلى اللعابين والكلوروفيل والسيلولوز وهو غني بفيتامين ب و ث ، ويؤكل الكرات طازجا اخضر كما هو او يعمل منه شوربة او يضاف الى السلطة الخضراء. من فوائد الكرات : له تأثير نافع على الجهاز التنفسي والاوتار الصوتية . تشرب شوربة الكرات لعلاج السعال والبحة والربو وتوسيع الشعب الهوائية . مقو لدفاعات الجسم الطبيعية ومقو للعظام والجلد . فهو احد المقبلات التي تريح المعدة وينشطها ويسهل عملية الهضم والامتصاص . وهو ملين يقوم بتنظيف المعدة بشكل كامل وشامل . يقاوم الانيميا (فقر الدم) وينشط الجهاز العصبي . مدر للبول . غني بالاملاح القلوية والكلوروفيل . منشط لعضلة القلب . منشط لعملية الاستفادة من المواد الغذائية المبتلعة . زيادة القدرة الجنسية عند الرجال والقضاء على البرود الجنسي عند النساء . تثبيت نسبة السكر في الدم . يفيد في قوة الابصار . الامراض التي يعالجها الكرات : تصلب الشرايين والنقطة (داء الملوك) والروماتيزم . التهاب الكلى والمثانة . السمنة . البحة والكحة . الانيميا وفقر الدم . الرشح والتهاب الحلق ونزلات البرد والربو . آلام المعدة والتجشؤ . امراض الجلد والنمش والبثور . البواسير وامراض المسالك البولية وتوسيع الشعب الهوائية .... عدن - ياسمين التهامي - �ا هي فوائد الكرات الطبية الكرات ينافس الهليون في قيمته الغذائية ويتفوق عليه في مجال الاستشفاء لغناه بالعناصر النشيطة الضرورية لصحة الجسم ، وهو من العائلة البصلية ، فهو يحتوي على الفوسفور والمنجنيز والحديد والفيتامينات ، ويحتوي على املاح معدنية كثيرة منها المغنيسيوم والكالسيوم والصودا والبوتاس والجير والكبريت ، وعلى اللعابين والكلوروفيل والسيلولوز وهو غني بفيتامين ب و ث ، ويؤكل الكرات طازجا اخضر كما هو او يعمل منه شوربة او يضاف الى السلطة الخضراء. من فوائد الكرات : له تأثير نافع على الجهاز التنفسي والاوتار الصوتية . تشرب شوربة الكرات لعلاج السعال والبحة والربو وتوسيع الشعب الهوائية . مقو لدفاعات الجسم الطبيعية ومقو للعظام والجلد . فهو احد المقبلات التي تريح المعدة وينشطها ويسهل عملية الهضم والامتصاص . وهو ملين يقوم بتنظيف المعدة بشكل كامل وشامل . يقاوم الانيميا (فقر الدم) وينشط الجهاز العصبي . مدر للبول . غني بالاملاح القلوية والكلوروفيل . منشط لعضلة القلب . منشط لعملية الاستفادة من المواد الغذائية المبتلعة . زيادة القدرة الجنسية عند الرجال والقضاء على البرود الجنسي عند النساء . تثبيت نسبة السكر في الدم . يفيد في قوة الابصار . الامراض التي يعالجها الكرات : تصلب الشرايين والنقطة (داء الملوك) والروماتيزم . التهاب الكلى والمثانة . السمنة . البحة والكحة . الانيميا وفقر الدم . الرشح والتهاب الحلق ونزلات البرد والربو . آلام المعدة والتجشؤ . امراض الجلد والنمش والبثور . البواسير وامراض المسالك البولية وتوسيع الشعب الهوائية ....

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