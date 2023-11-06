فتاة سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار؟!

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عدن - ياسمين التهامي - اضطرت إحدى الرحلات التابعة للخطوط الجوية السعودية العودة مجددا بعد الإقلاع مباشرة، بسبب نسيان راكبة رضيعها في المطار. سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مرة أخرى عقب إقلاعها، بعدما فاجأت الجمیع بنسیان الرضیع في المطار.

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