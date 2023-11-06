اليمن.. شركة النفط تقر زيادة جديدة في أسعار البنزين للمرة الثانية خلال شهرين

أقرت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، زيادة جديدة في أسعار البنزين للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.



ونقلت وكالة (رويترز)، عن أصحاب محطات وقود وسكان قولهم، إن شركة النفط الحكومية رفعت أسعار بنزين السيارات، في مدينة عدن ومحافظات جنوب اليمن، ابتداءً من أمس الأحد.



وأضافوا أن سعر عبوة البنزين سعة 20 لترا زاد إلى 25700 ريال (16.8 دولار)، بدلاً من 25000 ريال (16 دولارا).



وأرجع مسؤول رفيع في الشركة لـ "رويترز" سبب الزيادة إلى ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج نتيجة صعود أسعار النفط عالميا، وإلى استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار.



وسجل سعر صرف الدولار في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليوم الاحد انخفاضا جديدا إلى نحو 1530 ريالا للدولار مقارنة مع 1420 مطلع الشهر الماضي.



وأبدى مواطنون وسكان في عدن غضبهم من قرار رفع أسعار الوقود بصورة مفاجئة وكبيرة، مما يزيد معاناتهم في بلد يئن بالفعل تحت وطأة تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب دفعت البلاد إلى شفا المجاعة.



المصدر: رويترز