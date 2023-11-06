شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواصفات هاتف أيفون 15 برو iPhone Pro أحدث جيل من الهواتف الذكية الرائدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في 20 سبتمبر 2023، كشفت شركة أبل النقاب عن أيفون 15 برو وiPhone 15 Pro Max، أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية الرائدة، ويأتي الإصدار الجديد بمجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك تصميم جديد مصنوع من التيتانيوم، ونظام كاميرا محسّن، ومعالج أقوى.

مواصفات هاتف أيفون 15 برو iPhone Pro يأتي أيفون 15 برو بتصميم جديد مصنوع من التيتانيوم، وهو معدن قوي وخفيف الوزن، ويتميز التصميم الجديد بزوايا مدورة أكثر سلاسة وحواف أكثر نحافة، ويأتي الهاتف أيضًا بألوان جديدة، بما في ذلك الأسود والذهبي واللون الوردي الجديد.

يأتي أيفون 15 برو بنظام كاميرا محسّن يتضمن كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل، وتتميز الكاميرا الرئيسية الجديدة بقدرة أكبر على التقاط الضوء، مما يؤدي إلى صور ومقاطع فيديو أكثر إشراقًا وتفاصيل، ويأتي الهاتف أيضًا بكاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل.

يأتي أيفون 15 برو بمعالج A17 Pro الجديد، وهو أسرع معالج في أي هاتف ذكي، ويتميز المعالج الجديد بأداء أقوى بنسبة 20٪ من المعالج A16 Bionic الموجود في iPhone 14 Pro.

يأتي أيفون 15 برو بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة بدقة 2556 × 1179 بكسل، ويحتوي الهاتف أيضًا على بطارية أكبر تدوم لفترة أطول من أيفون 14 Pro.

سعر هاتف أيفون 15 برو iPhone Pro يبدأ سعر أيفون 15 برو من 1099 دولارًا أمريكيًا، ويعد أيفون 15 برو أحد أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق، ويتميز الهاتف بتصميم جديد رائع، ونظام كاميرا محسّن، ومعالج أقوى، وإذا كنت تبحث عن هاتف ذكي رائد، فإن أيفون 15 برو هو خيار رائع..