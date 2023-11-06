إب..معلمات يضربن عن العمل احتجاجا على طرد وكيلة مدرسة من قبل مسؤول حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت معلمات إحدى المدارس في مدينة إب (وسط اليمن)، اليوم الاثنين، الإضراب عن العمل تضامناً مع وكيلة المدرسة التي تعرضت للشتم والطرد من قبل مسؤول حوثي.



وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، إن معلمات مدرسة أروى للبنات، أَضربن عن العمل ونفذن وقفة احتجاجية داخل المدرسة للتضامن مع وكيلة المدرسة "نادية القاضي" التي تعرضت أمس الأحد للشتم والطرد من قبل مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة محمد درهم الغزالي.



وأضافت المصادر أن المعلمات طالبن بتشكيل لجنة مشتركة من التربية والمحافظة للتحقيق في الحادثة.



وأكدت المصادر أن المعلمات هددن بالتصعيد بتنفيذ فعاليات احتجاجية خارج المدرسة حال عدم الاستجابة لمطالبهن ورد الاعتبار لوكيلة المدرسة.



وكان مدير مكتب التربية الموالي للحوثيين "محمد درهم الغزالي" قد قام أمس الأحد بالتهجم على وكيلة المدرسة "نادية القاضي" وشتمها بألفاظ نابية واتهامها باتهامات كيدية، وطردها من المدرسة.



يُشار إلى أن "الغزالي" سبق وأن قام قبل أيام بطرد مدير مدرسة الشهيد الصباحي "حميد البعداني" من اجتماع لمدراء المدارس دون سبب، في حادثة مكررة لحوادث سابقة تعرض لها معلمون ومعلمات في أكثر من مدرسة وسط المدينة وخارجها.

