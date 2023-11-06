شكرا لقرائتكم خبر عن مكون سري ضعيه في الشامبو لتطويل الشعربسرعة الصاروخ بدون مواد كيميائية .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت ترغب في جعل شعرك يبدو أكثر صحة وحيوية، سواء كنت رجلاً أو امرأة، يجب أن تجرب إضافة مكون سري إلى الشامبو. هذا المكون هو عبارة عن مزيج من المكونات الطبيعية التي تعزز صحة الشعر وتحافظ على حيويته دون أن يتأثر بعوامل الزمن أو البيئة.

هنا بعض المكونات الطبيعية التي يمكنك إضافتها إلى الشامبو لتعزيز فوائده ومنحه رائحة مميزة:

إذا كنت تعاني من تقصف الشعر وترغب في علاجه وترطيبه، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى الشامبو.

إذا كنت تعاني من قشرة الرأس والحكة أو البكتيريا، يمكنك إضافة زيت النعناع أو زيت الإكليل أو زيت الشاي إلى الشامبو.

إذا كنت ترغب في منح شعرك رائحة منعشة وجذابة، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الورد أو زيت اللافندر أو زيت البرتقال إلى الشامبو.

واحدة من المكونات السرية التي تجعل الشعر يبدو في أفضل حالاته هي حمض الساليسيليك. يمكنك الحصول على هذا المكون بسهولة عن طريق سحق ثلاث أقراص من الأسبرين ووضعها في الشامبو. ستلاحظ الفرق الكبير في شعرك بعد استخدامه.