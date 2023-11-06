شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبك المفضل قد يقتلك اضرار كثرة.. تناول مشروب القهوه قد يعرضك لسكته دماغيه"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفضل فئة كبيرة من الناس مشروب القهوة الشهير حيث أنه سهل التحضير ويتم تحضيره من نبات البن وهو مشروب من أكثر المشروبات استهلاكا في تاريخ العالم منذ آلاف السنين وبدأ يتطور هذا المشروب ليصبح أكثر لذاذة، فهناك من يفضل خلط اللبن المكثف عليه أو وضع بعض أكياس النسكافيه او الكابتشينو لكي تحصل على مذاق شديد .

خطورة الإفراط في تناول مشروب القهوة

اضرار الافراط في تناول مشروب القهوة

يتسبب في حدوث أضرار بالغة في القلب تشمل امراض القلب التاجية، ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم إلى جانب عدد من الحالات الأخرى مثل مرضى الصمام واعتلال عضلة القلب والقيام بعملية جراحية في القلب

حذرت جميع الأطباء من أهمية التوقف عن تناول مشروب القهوة خاصة بعد ظهور الاعراض التي سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية، لانه اصبح خطير جدا على الصحه لدرجة الإصابة بالسكتة الدماغية.

كما أن فرصه الاصابه بالسكته الدماغية وفقا لتقرير نشره موقع اكسبريس بمعدل خمس مرات إذا كنت تعاني من اضطراب في نظام القلب، فيبدو أن القلب لا يتحمل هذه الإضطرابات في نبضات الكهربائية.

ماذا يحدث عند الامتناع عن تناول عند القهوه كل صباح

يمكنك الامتناع عن تناول القهوة على الريق في الصباح وذلك سوف يعفيك من إرتفاع الإصابة بالرجفان الأذيني الذي يزيد من خطر الإصابة بالصدمات الدموية داخل عضلة القلب وهذا الأمر خطير جداً على حياة الإنسان خاصة إذا انتقلت إلى المخ وتسببت في حدوث سكتة دماغية مفاجئه.