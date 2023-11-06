في تقرير مُحدّت.. - الأمم المتحدة تعلن وفاة وإصابة 510 يمنيا وتضرر أكثر من 18 ألف أسرة جراء إعصار "تيج"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، وفاة وإصابة 510 شخص، و تضرر أكثر من 18 ألف أسرة في ثلاث محافظات شرقي اليمن، جراء إعصار "تيج".



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير مُحدّث عن تداعيات الإعصار:"تم الإبلاغ عن 510 ضحايا لإعصار تيج، منها 6 حالات وفاة و473 إصابة في المهرة، و31 إصابة في سقطرى، تم علاجها في المرافق الصحية"، نقلا عن غرفة عمليات الطوارئ بمكتب الصحة بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر اليمني.

وأضاف: "في أعقاب الإعصار، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 18,000 أسرة قد تأثرت، خاصة في المهرة، تليها محافظتي حضرموت وسقطرى".



وتابع: "بناءً على آخر التحديثات وتقييمات الاحتياجات والتقارير الواردة من الوحدة التنفيذية وشركاء المجموعة وبيانات آلية الاستجابة السريعة ومصفوفة تتبع النزوح، هناك ما يقدر بنحو 16,119 أسرة متضررة في 8 مديريات في محافظة المهرة؛ 2,040 أسرة متضررة في مديرية الريدة وقصير بحضرموت؛ و500 أسرة متأثرة في سقطرى".



وأوضح أنه "لاتزال منازل المدنيين والبنية التحتية العامة، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية وشبكات المياه، متضررة بشكل كبير".



وأشار إلى أن بعض مواقع النازحين الموجودة مسبقًا، تعرضت لأضرار كبيرة في المهرة وحضرموت، مما أثر على أكثر من 400 أسرة.



ولفت مكتب الأمم المتحدة إلى أنه يواصل مع شركائه تقديم المساعدات الماسة للأسر المتضررة، مع التأكيد على وجود حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لمعالجة فجوات الاستجابة.



يُشار إلى أن "إعصار تيج" كان قد ضرب الساحل الشرقي لليمن يومي 23 و24 في أكتوبر الفائت، ونتج عن أمطار غزيرة وسيولا جارفة خلفت أضراراً بشرية ومادية كبيرة.

