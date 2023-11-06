شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "هذه" المواصفات الخارقة ستجعلك تستغني عن جميع الأجهزه وتشتري جوال Samsung Galaxy S23 Ultra والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت شركة search سامسونج للهواتف المحمولة عن هاتف search جالكسي S23search S23 ألترا والذي يعتبر مزيجاً بين search جالكسي Note بفضل الدعم لقلم S-Pen الرقمي وهواتف search جالكسي S المتميزة. و جاء الهاتف الجديد من سامسونج بعدد كبير من المزايا التي تجعله أحد أفضل الخيارات لمستخدمي الفئة العليا من بينها إصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 . وهذه هي المرة الثانية التي يتم إطلاق الهاتف بهذا المعالج في الشرق الأوسط مما يمنحنا القدرة على اختبار وتجربة الهاتف بمعالج كوالكم بدلاً من Exynos بالإضافة إلى قدرات الهاتف التصويرية المزودة بمستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل الذي يضمن توفير صور عالية الوضوح وتفاصيل متناهية الدقة أثناء التصوير الليلي وفي ظروف الإضاءة المنخفضة. مواصفات الموبايل: تاريخ الإصدار : فبراير 2023. الوزن : 234 جرام. نظام التشغيل : أندرويد 13 مع واجهة One UI 5.1. قياس الشاشة : 6.8 بوصة. دقة عرض الشاشة : 1440 × 3088 بكسل. شريحة المعالج : Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 بتقنية 4 نانوميتر. سعة ذاكرة الوصول العشوائي : 8 أو 12 جيجارام . سعة ذاكرة التخزين الداخلية : 128 أو 256 أو 512 جيجابايت / 1 تيرا بايت. الكاميرا الخلفية : رباعية بدقة 200 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية : بدقة 12 ميجابكسل. سعة البطارية : 5000 ميللي أمبير بقوة شحن سريع 45 وات. مميزات الموبايل: قدرات تصوير فوتوغرافي متعددة مع دعم تصوير فيديو Hyperlapse لسماء الليل والأجرام السماوية. معالج Snapdragon 8 Gen 2 For search Galaxy يضمن تحقيق أفضل أداء ممكن. أداء معالجة رسومية من الطراز الأول وأفضل من أي هاتف ايفون. لا يُمكن وصف جمال الشاشة بالكلمات. عمر بطارية ملحمي. واجهة One UI 5.1 . عيوب الموبايل: سعر البيع مرتفع قليلاً. سرعة الشحن لم تتغير منذ سنوات. الشاشة المنحنية مُرهقة قليلاً في التحكم والإمساك بالهاتف..

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