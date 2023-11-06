شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات يكون فيها حليب الأم سم قاتل للرضيع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يجب ألا تنتظر الأم أبداً حتى يشعر طفلها بالضيق قبل محاولة الرضاعة لأن الأطفال لديهم بطون صغيرة جداً، لذا يجب أن تفترض أنهم سيشعرون بالجوع في غضون ساعتين أو أقل دون أن تنتظر حتى يبكي الطفل لبدء الرضاعة.

تضيف الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن البكاء مؤشر متأخر على الجوع، لذلك ترغب الأم في إرضاع طفلها قبل هذه النقطة، تشمل العلامات السابقة التمرير على ثدي الأم عند الإمساك به، وفتح فم الطفل كما لو كان يأخذ ثدي الأم، أو يقوم بحركات مص، أو وضع قبضة في فمه.

بعد اتباع الأم لجدول منتظم، قد تنخفض الوجبات إلى ثماني مرات في اليوم (من 12)، لكن يمكن أن يرتفع عدد الوجبات عندما يمر الطفل بطفرات النمو أو عندما يريد ببساطة المزيد من الحليب.

بعض الأطفال حديثي الولادة يعانون من النعاس ولا يستيقظون بشكل روتيني لتناول الطعام، ليس من الجيد أن ندع الطفل يأخذ قيلولة خلال وقت الرضاعة حتى يكمل وجبته، وتكون عادة بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من بدء الرضاعة الطبيعية، بنفس الطريقة التي يحتاجها الطفل لتناول الطعام، يحتاج ثدي الأم إلى الاستمرار في إفراز الحليب، فكلما زاد حجم الحليب الذي يتم شفطه بشكل منتظم خلال الأسابيع القليلة الأولى من الرضاعة، زاد الحليب الذي سيستمر ثديي الأم في إنتاجه لاحقاً.

يقول الخبراء أنه إذا كان الطفل لا يستيقظ من أجل الرضاعة، فلا يجب على الأم أن تنتظر أكثر من أربع ساعات قبل إيقاظه وإذا استمر ذلك فيجب مراجعة طبيب الأطفال، بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل حوالي أربعة أسابيع من العمر، يمكن توقع أن ينام حتى خمسة ساعات دون الحاجة إلى الرضاعة.

الإرضاع من الثديين:

يعرف الأطباء أن كل رضاعة تتكون من نوعين من الحليب، فيقول الخبراء في الكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة إن الجزء الأول الذي يتم إفرازه يروي عطش الطفل بينما يوفر السكر والبروتينات والمعادن والسوائل، أما الجزء الثاني فهو أكثر إشباعاً وأدسم هو الحليب الكريمي عالي الدسم والغني للغاية والأكثر تغذية، وهو ضروري لنمو الطفل وتطوره لذلك يجب على الأم عدم تبديل الثدي في منتصف الرضاعة.

فإذا قامت الأم بتبديل الثديين في منتصف الرضاعة، فهي تخاطر بإعطاء طفلها أحد النوعين فقط ولا يتوازن غذائه، لذلك من الضروري أن تستمر في إرضاع طفلها حتى يتم تفريغ الثدي بالكامل، ثم تنتقل إلى الثدي الآخر للرضاعة التالية.

كما أن هناك ميزة أخرى للرضاعة الطبيعية من جانب واحد في كل مرة:

فكلما زاد الحليب المائي، غالباً ما يتسبب في إصابة الطفل بتشنجات أو مشاكل في الغازات، وإذا التزمت الأم بصدر واحد لكل رضعة، مع التأكد من حصول الطفل على حليب الجزء الثاني من الرضعة، فمن المحتمل أن يكون لدى الطفل غازات أقل ويصبح أقل اضطراباً نتيجة لذلك.

إذا كان الطفل لا يزال جائعاً بعد الانتهاء من الرضاعة على أحد الثديين والتجشؤ، يقترح الأطباء العودة إلى الثدي الأصلي حيث بدأت الرضاعة.

كيف نعرف أن الطفل يحصل على كفايته من الحليب؟

من بين أعظم مخاوف الأمهات المرضعات الجدد ما إذا كان أطفالهن يحصلن على ما يكفي من الطعام، في معظم الحالات، يقول الخبراء إنه ليس لدى الأم ما تخشاه لأنه من المحتمل أن يكون ثدييها ينتجان ما يكفي من الحليب، وإذا كان طفلها يرضع ثماني مرات على الأقل في اليوم، فمن المحتمل أن الطفل يتغذى بكمية كافية، ومع ذلك فإن إحدى الطرق للتأكد من ذلك هي استخدام حفاضات الطفل المتسخة كدليل.

خلال الأيام السبعة الأولى من الحياة فإن عدد الحفاضات المتسخة يجب أن يتطابق مع عدد الأيام منذ الولادة، لذلك عندما يبلغ الطفل من العمر ثلاثة أيام يجب أن يقوم بملئ ثلاث حفاضات، وبعد سبعة أيام يجب أن يحتاج الطفل إلى تغييرات أكثر بكثير في فترة 24 ساعة، أما بعد الأسبوع الأول، تعتبر أربعة إلى 10 حفاضات مبللة يومياً علامة جيدة.

بالإضافة إلى التبول يجب أن يخرج الطفل أيضاً براز متكرر بلون الخردل أو براز جاف داكن يتحول إلى لون فاتح تدريجياً بحلول اليوم الخامس، ومن الطبيعي والضروري أن يصل العدد إلى خمس حفاضات براز يومياً.

أمور على الأم الحديثة مراعاتها:

١-الجفاف:

على الرغم من أن الجفاف نادر عند الأطفال، إلا أنه يحذر من أن البراز الجاف جداً أو الداكن أو القاسي بعد اليوم الخامس أو عدم وجود أي براز يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة، في حال حدوث ذلك يجب مراجعة طبيب الأطفال الخاص بالطفل في أقرب وقت ممكن.

٢-عدم إعطاء الطفل الماء:

حتى لو كانت الأم تعتقد أن الطفلحتى لو كانت الأم تعتقد أن الطفل يعاني من الجفاف فيجب معالجته بجلسات رضاعة طبيعية أكثر تواتراً أو أطول، بالإضافة إلى أن جميع الأطفال الذين يرضعون من الثدي يحتاجون إلى قطرات فيتامين (د) يومياً لتكملة الكمية الصغيرة في حليب الأم دون اللجوء إلى إعطاءه الماء.

٣-وزن الطفل حديث الولادة:

على الأم ألا تنزعج إذا ظهر وزن طفلها خفيف خلال الأسبوع الأول من الرضاعة، لأن جميع الأطفال حديثي الولادة يفقدون تقريباً ما يصل إلى 10٪ من وزنهم عند الولادة على الفور تقريباً، إذا تقدمت التغذية بوتيرة طبيعية، يجب أن يبدأ الطفل في استعادة هذا الوزن بعد حوالي خمسة أيام من الولادة، بمعدل أونصة واحدة تقريباً في اليوم، في غضون أسبوعين، يدرك معظم الأطفال تماماً ما كان وزنهم عند الولادة.

٤-الكتلة العضلية:

يجب أن تدرك أيضاً أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لديهم كتلة عضلية هزيلة ودهوناً أقل في الجسم، لذلك قد لا ترى الأم بالضرورة المظهر الطفل السمين الذي يربطه معظم الناس بالطفل الذي يتغذى جيداً.

٥-زيارة طبيب الأطفال:

تحديد موعد للفحص مع طبيب الطفل في عمر ثلاثة إلى خمسة أيام ومرة أخرى في عمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتأكد من الحفاظ على التغذية السليمة وزيادة الوزن.

٦-مظهر ثدي الأم:

يجب أن تنظر الأم إلى جسمها بحثاً عن علامة أخرى على أن الطفل يحصل على ما يكفي من الطعام، إذا شعرت أن ثديها ناعم الملمس بعد الرضاعة، فمن المحتمل أن يكون قد استنزف من الحليب، وهي علامة جيدة على أن طفلها يتغذى جيداً.

المدة الزمنية للإرضاع:

بالنسبة لطول الفترة الزمنية لكل إرضاع من الثدي فإن الجلسة يجب أن تستمر حوالي نصف ساعة، بحيث يرضع الطفل من ثدي الأم لحوالي 15 إلى 20 دقيقة.

عندما تبدأ بطن طفلها بالإمتلاء، قد تلاحظ أنه يتوقف مؤقتاً لفترة أطول بين مرات البلع، هذه علامة على أن الرضاعة على وشك الانتهاء وأن الطفل راضٍ.

ومع ذلك إذا توقف الطفل عن البلع أو الرضاعة بعد 10 دقائق فقط، فقد تكون هذه علامة على أن الطفل لا يحصل على ما يكفي من الطعام، إذا كانت هذه هي الحالة فيجب محاولة إعادة ثدي الأم لجعل الرضاعة أسهل مع التأكد من أنها لا تسد أنف طفلها، مما قد يزيد من صعوبة رضاعة الطفل.