- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" طليق الفنانة بلقيس فتحي يخرج عن صمته ويكشف اسباب طلاقهما وعلاقته بابنه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد "فيديو" طليق الفنانة بلقيس فتحي يخرج عن صمته ويكشف اسباب طلاقهما وعلاقته بابنه
الاثنين 6 نوفمبر 2023 الساعة 17:14
أكد سلطان باهديلة، طليق الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، أنه لا يشعر بالندم على قرار الانفصال، مؤمنًا بأن كل شيء مقدر.
وعن حزنه للانفصال، قال سلطان: “ليس من الضروري أن أخبر الناس أنني حزين، ولم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ”.
وأضاف: “بالطبع لا أحد سعيد بالطلاق، لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم”.
وفيما يتعلق بعلاقته بابنه تركي، قال سلطان: “إنه توأم روحي ونسخة مني في كل شيء”.
وفي وقت سابق، صرحت بلقيس فتحي أنها ترى أن أسباب الطلاق أمور شخصية يجب الاحتفاظ بها، لأنها أسرار البيوت.
سلطان باهديلة: لم أندم على الانفصال من الفنانة #بلقيس .. أنا مؤمن بالقدر #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/z3WIc9anM0— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 3, 2023