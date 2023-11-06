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شاهد "فيديو" طليق الفنانة بلقيس فتحي يخرج عن صمته ويكشف اسباب طلاقهما وعلاقته بابنه

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد "فيديو" طليق الفنانة بلقيس فتحي يخرج عن صمته ويكشف اسباب طلاقهما وعلاقته بابنه

الاثنين 6 نوفمبر 2023 الساعة 17:14

أكد سلطان باهديلة، طليق الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، أنه لا يشعر بالندم على قرار الانفصال، مؤمنًا بأن كل شيء مقدر.
وعن حزنه للانفصال، قال سلطان: “ليس من الضروري أن أخبر الناس أنني حزين، ولم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ”.

وأضاف: “بالطبع لا أحد سعيد بالطلاق، لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم”.
وفيما يتعلق بعلاقته بابنه تركي، قال سلطان: “إنه توأم روحي ونسخة مني في كل شيء”.
وفي وقت سابق، صرحت بلقيس فتحي أنها ترى أن أسباب الطلاق أمور شخصية يجب الاحتفاظ بها، لأنها أسرار البيوت.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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