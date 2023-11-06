شكرا لقرائتكم خبر عن فقط بـ4000 ريال كاش إمتلك سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية بحالة ممتازة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فقط بـ4000 ريال كاش إمتلك سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية بحالة ممتازة

إدفع 4000 ريال سعودي فقط وإحصل على السيارة الأعلى مبيعا في المملكة العربية السعودية سيارة تويوتا كامري مجهزة بقير أوتوماتيكي،

والسيارة مستعملة وبحالة ممتازة

وبها جميع وسائل الراحة والأمان.

سيارة تويوتا كامري موديل سنة 2001 بحالة مستعملة للبيع

عرضت للبيع في مدينة حائل سيارة تويوتا كامري للبيع كاش.

كما أن السيارة تويوتا كامري موديل سنة 2001 بحالة مستعملة بسعر 4000 ريال سعودي.

نوع قير الحركة في السيارة أوتوماتيك.

كما أن نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بلون بترولي من الخارج.

كما أن السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 270000 كيلو متر.

أهم التجهيزات والكماليات المتوفرة في السيارة مرايات ضم إغلاق، فرش قماش، مكيف.

كما يوجد في السيارة نظام التحكم في الطارة، مبدل أقراص، مشغل إسطوانات، وسادة هوائية جانبية.

تحتوي السيارة أيضا على حساسات أمامية، وسادة هوائية للسائق، مقاعد كهربائية، قفل مركزي للأبواب، سبويلر خلفي.

كما يتم التواصل يرجى الإتصال على الرقم الموضح أمامكم.

للبيع بنظام التقسيط سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2017 مستعملة

تباع السيارة تويوتا كامري في مدينة القريات بسعر 27000 ريال سعودي.

كما أنها متوفرة بالتقسيط بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 700 ريال سعودي.

نوع القير في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

كما أن اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

كما أن بلغ عداد الممشى في السيارة 155000 كيلو متر.

مواصفات الراحة والأمان في السيارة مكيف، ريموت كنترول، باور، نوافذ أمامية كهربائية.

يوجد في السيارة نوافذ خلفية كهربائية، مشغل إسطوانات، إنذار، كشافات ضباب، جنوط.

كما يمكن الحصول على يرجى الإتصال على الرقم الموضح أمامكم.

للبيع بسعر رائع سيارة تويوتا كامري موديل 2001 بحالة مستعملة

تباع السيارة تويوتا كامري بسعر 10000 ريال سعودي.

وبفحص السيارة من الداخل والخارج وجدنا أن ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

كما أن لونها الخارجي زيتوني وتعمل بوقود البنزين.

وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 10000 كيلو متر.

كما أن السيارة متوفرة للبيع في مدينة عرعر.

تحتوي السيارة على مرايات كهربائية، مكيف، ريموت كنترول، نوافذ أمامية كهربائية.

كما يوجد في السيارة نوافذ خلفية كهربائية، زجاج فاميه، بلوتوث، نظام التحكم في الطارة.

تحتوي السيارة على وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب، وسادة هوائية جانبية.

تحتوي السيارة أيضا على نظام الفرامل المانع للإنغلاق، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية، جنوط، إنذار.

كما يتم التواصل يرجى الإتصال على الرقم الموضح أمامكم.

متاح للبيع الفوري سيارة تويوتا كامري بحالة مستعملة

تباع في مدينة جدة بسعر 10000 ريال سعودي.

كما أن السيارة تويوتا كامري موديل سنة 2007 تعمل بقير حركة أوتوماتيك وذات لون خارجي فضي.

تستخدم وقود البنزين ومتوفرة للفحص والمعاينة.

يوجد في السيارة نظام الفرامل المانع للإنغلاق، وإنذار وجنوط.

كما يمكن الحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم الموضح أمامكم.

للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل سنة 2008 بحالة مستعملة بالتقسيط

كما تباع بنظام التقسيط بسعر 12000 ريال سعودي ويتم دفع مقدم 2000 ريال سعودي وبقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

وبالبحث عن مواصفات السيارة وجدنا أن ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

كما أن لون السيارة الخارجي أبيض وتعمل السيارة بوقود البنزين.