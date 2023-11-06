شكرا لبحثكم عن خبر عدن..تشهد لقاء يجمع رئيس صندوق صيانة الطرق برئيس تحرير صحيفة 14 اكتوبر الرسمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

زار صباح اليوم المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن ، مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر والتقى برئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس التحرير الاستاذ محمد هشام باشراحيل.

ورحب الاستاذ محمد هشام باشراحيل رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 اكتوبر بالمهندس معين الماس بالزيارة إلى المؤسسة،معبراً عن سعادته للزيارة التي تعكس صور تعزيز العلاقات بين المرافق الحكومية والجهات ذات العلاقة لتقديم كل ما يتعلق بالمصلحة العامة للوطن والمواطن.

ونفذ المهندس الماس زيارته لمؤسسة 14 اكتوبر والجلوس للقاء قيادتها والتعرف من خلال جو ودي تحطيه الالفة والانسجام على الجهود الكبيرة التي تقوم بها قيادة المؤسسة و الصحيفة في تقديم مواضيع متنوعة تهم الرأي العام وتواكب الأحداث في المجالات الحيوية للبلاد.

وتطرق الماس و باشراحيل في اللقاء لمناقشة تعزيز العلاقات بين الصندوق والمؤسسة فيما يمكن أن يساهم في تسليط الضوء ووضع المواطن أمام الموضوعات التي تلامس المصالح العامة للشعب عن كثير من المشاريع الهامة و الإستراتيجية التي تهمه ..

وتناول اللقاء كذلك الحديث عن التطورات الحاصلة في الجوانب الفنية التي تمتاز بها آليات العمل في المؤسسة ، وما يقوم به عمال و صحفيي المؤسسة ،، والذي أشاد به المهندس معين من خلال التناولات الموضوعية والتوجهات التي تسير عليها المؤسسة والصحيفة.

و عبر رئيس مجلس الإدارة المهندس معين الماس عن سعادته بالتعرف على كيفية عمل مطابع المؤسسة و الاقسام والادارات عقب الجولة التي طاف بها برفقة وكيل محافظة عدن محمد المفلحي و المهندس محمد حسان حسين مدير عام محطات الوزن المحورية بالصندوق.

وشرح الاستاذ محمد هشام باشراحيل رئيس مجلس الإدارة للمهندس معين الماس عن سير العمل بمطابع المؤسسة ودورها الريادي في خدمة الوطن.

ضم اللقاء الإخوة علاء القوبة نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة و رفيد عبدالحفيظ مدير العلاقات العامة بالمؤسسة وإسامة عادل مدير إدارة المرتجعات .

صادر عن وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن.