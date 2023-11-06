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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل فطائر الطاسة باللحم المفروم في دقائق .. بمكونات سهله"!

طريقة عمل فطائر الطاسة باللحم المفروم في دقائق نقدمها لكم، حيث أن فطائر الطاسة باللحم المفروم من الأطباق الشهية والسهلة التحضير، وهي من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين. يمكن تحضيرها كوجبة فطور أو غداء أو عشاء، وهي مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

مكونات عجينة فطائر الطاسة

2 كوب دقيق

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت

ماء دافئ للعجن

مكونات الحشوة

1/2 كيلو لحم مفروم

1 بصلة متوسطة مفرومة

1 فلفل أخضر مفروم

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة زيت

طريقة عمل العجينة

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والملح.

أضيفي الزيت واعجني بالماء الدافئ حتى تتكون عجينة ناعمة.

غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

طريقة عمل الحشوة

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة.

أضيفي البصل والفلفل الأخضر وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود وقلبي حتى ينضج اللحم.

طريقة تحضير الفطائر

سخني طاسة كبيرة على نار متوسطة.

قسمي العجينة إلى 4 كرات متساوية.

افردي كل كرة من العجينة إلى دائرة رقيقة.

ضعي كمية من الحشوة في منتصف العجينة.

أغلقي العجينة على الحشوة على شكل نصف دائرة.

ضعي الفطيرة في الطاسة وقلبي حتى يصبح لونها ذهبيًا من الجانبين.

قدمي الفطائر ساخنة مع صلصة الطماطم أو الكاتشب.