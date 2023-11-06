إذا رأيت هذه الحشرة في منزلك ، لا تبقي في المنزل ولا دقيقة واحده وأهرب فورآ .! صورة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك البعض من الحشرات تتسبب في وفاة الإنسان وأثرها أكثر خطورة على الإنسان من الحيوانات المٌفترسة حيث أنّ الإنسان يٌمكنه أن يعرف خطورة الحيوان المٌفترس دائماً ولكن تلك الحشرات ليس دائماً ما يعرف الأشخاص خطورتها، ومن تلك الحشرات العقارب. العقارب على الرغم من أنّ عدة أنواع العقارب يصل إلى 1500 فصيلة من العقارب فإنّ القاتل منها في العادة يكون ضخماً، وعلى الرغم من هذا فتوجد أنواع أخرى سامة قد تتسبب في وفاة الشخص على الفور ويشعر الإنسان فور اللدغة بألم في المنطقة التي لٌدغ فيها كما أنّه يشعر بشعور غريب في منطقة الفم واللسان وعلى الإنسان أن يذهب سريعاً إلى المشفى كي يٌنقذ نفسه من تلك اللدغات. ومن المٌلاحظ أنّ الأشخاص البالغون لا يتأثرون دوماً بتلك اللدغات وإنّما الأطفال وكبار السنّ هم الأكثر تعرضاً لاحتمالية الوفاة بعد اللدغ..

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