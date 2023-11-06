شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جوية خطيرة في السعودية للـ 24 الساعة القادمة! ..أمطارغزيرة عواصف شديدة وتعليق للدراسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطورات جوية خطيرة في السعودية للـ 24 الساعة القادمة! ..أمطارغزيرة عواصف شديدة وتعليق للدراسة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق السادس من نوفمبر الجاري وذلك على لمدة الـ 24 ساعة القادمة على مناطق المملكة العربية السعودية.

وقد تمثلت توقعات المركز حول أحدث الظواهر الجوية في استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات المقبلة وذلك في مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان وعسير والباحة.

كما أكد المركز الوطني للأرصاد على احتمالية كبيرة لتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في سماء حائل والقصيم والمنطقة الشرقية ومرتفعات عسير الجنوبية الغربية كما تسجل المملكة خلال اليوم أعلى نسبة رطوبة لها منذ فترة طويلة.

كذلك أشارت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة المعلن عنها أثناء قيادة السيارات على الطرق السريعة وقت الأمطار.

أما بشأن سرعة الرياح السطحية على البحر الأحمر فقد أوضح الوطني للأرصاد أن الساعات المقبلة ستشهد سرعة رياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.