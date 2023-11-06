شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواصفات تويوتا كامري 2025 الشكل الجديد أفخم سيارات السيدان ذات دفع رباعي وتعرف على سعر كامري 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مواصفات تويوتا كامري 2025 الشكل الجديد ، شركة تويوتا اليابانية المتخصصة في صناعة سيارات السيدان ذات الدفع الرباعي فهي غنية عن التعريف بالطبع، تنتج لنا تويوتا سنويا سيارة حديثة بطابع مميز ومختلف عن الإصدار السابق، حيث توجد بعض التوقعات التي تفيد بأن السيارة سوف تأتي في ثوبها الجديد بشكل مميز ومختلف عن المعتاد منها، كما تأتي بمحركات جديدة قوية على الطرق الصعبة والواعرة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع بوابة الصبح مواصفات وسعر toyota camry 2025 المتوقع في الأسواق، فتابعوني أعزائي لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات تويوتا كامري 2025 الشكل الجديد يبحث ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم عن مواصفات تويوتا كامري 2025 الشكل الجديد وهذه هي المواصفات كالتالي:

من المتوقع أن تأتي السيارة من الجوانب بمظهر أنيق مع وجود خطوط أكثر حدة. لوحة قيادة معاد تصميمها كليا. مصابيح أمامية ليد. فتحات تهوية على الصادم الأمامي. مواصفات كامري 2025 من الداخل : سوف تاتي السيارة مزودة بأحدث التقنيات الحديثة. من المتوقع أن تأتي بشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة. تكييف أمامي يمكن التحكم به من الأمام. تكييف خلفي يمكن التحكم به من الخلف. مقصورة داخلية كبيرة وفخمة للغاية. نظام المعلومات والترفية في تويوتا كامري 2025 : عجلة قيادة معاد تصميمها بشكل كامل. لوحة عدادات حديثة. شاشة عرض مركزية كبيرة تم تحديثها بالكامل. فرش جديد للمقصورة. نظام دفع رباعي ليقدم أقوي قدرة سحب على الطرق الصعبة والواعرة ذات التضاريس. السيارة فسيحة وواسعة من الداخل تتسع لأكثر 6 أشخاص. محركات toyota camry 2025 كما من المتوقع أن تأتي السيارة بالمحركات التالية:

محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر، ليولد قوة 204 حصان، و243 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل به قير أوتوماتيك مكون من 8 سرعات. كما من المتوقع أن تأتي كامري 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر، ليعمل ضمن نظام هجين، يولد قوة 215 حصان، 221 نيوتن متر من عزم الدوران. محرك v6 سعة 3.5 لتر، يولد قوة 297 حصان، 356 نيوتن متر من عزم الدوران.

سعر تويوتا كامري 2025 المتوقع يوجد الكثير من التوقعات التي تفيد بسعر السيارة في الأسواق حيث يأتي سعر السيارة المتوقع كالتالي:

من المتوقع أن يكون سعر تويوتا كامري 2025 في السعودية تبلغ نحو 162 ألف ريال سعودي. كانت هذه هي مواصفات تويوتا كامري 2025 المتوقع أن تأتي بها السيارة إلى الأسواق.

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