شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خلطة للتخلص من الشيب نهائيا بمكونات بسيطة من مطبخك هيختفي الشعر الأبيض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعاني البعض من ظهور الشعر الأبيض في سن العشرين ويكون السبب في ذلك هو نقص مادة الميلانين وقد تكون وراثة من أحد الأبوين، وفي هذه الحالة يلجأ الكثير إلى صبغ الشعر باستخدام مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر على المدي البعيد، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة للتخلص من الشيب بمكونات من بيتك فتابعونا.

خلطة للتخلص من الشيب نهائيا إذا كنت ترغبين بالتخلص من الشعر الأبيض بمكونات طبيعية تابعي السطور التالية:

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الحناء. 2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ماء. طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع أوراق الشاي في كوب من الماء ونرفعها على النار حتى الغليان ثم يصفي عندما يبرد. في بولة نضع الحناء مع ماء الشاي ونعجن حتى تتكون عجينة متجانسة ثم تغطي ونتركها لمدة 8 ساعات. بعد ذلك يضاف عصير الليمون ونقلب ثم نوزع الخليط على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعة ثم يشطف بالماء والشامبو. هذه الخلطة تساعد على اختفاء الشيب نهائيا ومن أول مرة وينصح بتكرارها مرة واحدة شهريا. زيت السمسم لعلاج الشيب يحتوي هذا الزيت على مكونات طبيعية تزيد من إنتاج الصبغة في الشعر ويعطي لمعان للشعر الأسود ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة التالية:

نحضر كوب ماء ونضيف بداخله 2 ملعقة من زيت السمسم ونقلب جيدا ثم يوضع في المطبخ لمدة ليلة كاملة. يوضع الخليط على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف مع التدليك بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية. ولكي يتغلل الخليط في بصيلات الشعر تكرر الخلطة 3 مرات أسبوعيا لحين الحصول على أفضل نتيجة. نصائح للتخلص من الشيب إذا كنت تعاني من الشيب يجب عليك إتباع النصائح التالية حتى يختفي الشيب نهائيا ويصبح الشعر قوي ولامع:

ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم والشعر والبشرة أيضا ومنها المكسرات والأسماك واللحوم والفواكه والخضار. يجب استخدام مستحضرات طبية للشعر ومعروفة لأن السلفات والأمونيا التي توجد في المنتجات المجهولة تضعف بصيلة الشعر وتجعله عرضة للشيب بشكل سريع. .