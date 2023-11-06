شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حلم كل النساء .. كريم الفازلين والليمون لتبييض الأكواع والركب خيالي ومضمون وفعال من اول يوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كريم الفازلين والليمون ، من أكثر المناطق عرضه لتصبغات والسواد هي المناطق الحساسة وهذا من كثرة الاحتكاك و الثنايا الموجودة في الجسم وداعاً لكل هذا معنا اليوم كريم رائع يعمل على تفتيح هذه المناطق في أقل من عشرة أيام ، ويعمل أيضا على تفتيح الركب والأكواع بطريقة خطيرة ونتائجه فعالة ومبهرة ، ويعمل أيضا الكريم علي ترطيب الجلد بشكل رائع جدا ، وسوف نتعرف على كيفية تحضيره واستعماله لتحظي على نتائج سريعة وفعالة ، ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم اليوم طريقة عمل كريم الفازلين والليمون .

مكونات كريم الفازلين والليمون هذه هي مكونات عمل الكريم بمكونات بسيطة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر أو الحلو. ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة كبيرة من زيت الخروع. عصير نصف ليمونة كبيرة.

طريقة عمل الكريم بطريقة سهلة سوف نتحدث عن خطوات عمل الكريم بطريقة سهلة وبسيطة وهي كالآتي:-

نحضر طبق صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من الفازلين ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت اللوز ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت الخروع ونستمر في التحريك حتى يتجانس الخليط. نضيف ملعقة كبيرة من الجلسرين ونستمر في التحريك ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيداً. نستمر في التحريك حتى يتجانس الخليط و يمتزج الفازلين مع الزيوت جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق ونحتفظ به لحين الاستخدام .

طريقة الاستعمال الكريم معنا الأن طريقة تطبيق الكريم علي البشرة بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

نقوم بغسل المنطقة التي تردين تفتيح مثل المناطق الحساسة وتغسل جيداً بالماء والصابون. بعد ذلك نقوم بتجفيفها جيداً من الماء الزائد جيداً. ثم نقوم بوضع الكريم وندلك جيداً نضع علي كل المناطق التي بها سواد. يفضل عمله قبل النوم وبعد وضعه نتركه عشرة دقائق حتي يمتصه الجلد جيداً. بعد مرور العشر دقائق نذهب للنوم في الصباح نقوم بغسل الكريم بالماء والصابون جيداً. ثم نقوم بترطيب المناطق التي وضعنا عليه الكريم. ويكرر هذا كل يوم لمدة عشر أيام وسوف تنبهري بنتيجة الفعالة. فوائد مذهلة لهذا الكريم الرائع سنتحدث عن فوائد الكريم بشكل أوضح وهي كما سوف نذكر في هذه السطور التالية:-

يعمل الكريم علي تفتيح المناطق الحساسة واي منطقة به سواد. يعمل الكريم علي ترطيب الجلد بشكل رائع جداً. يقضي الكريم علي التصبغات والكلف وآثاره والخطوط البيضاء في البطن. يعطي الكريم نعومة فائقة ونضارة ولمعه طبيعية ورائحة عطرة ومميزة.

سوف نتعرف على بعض النصائح التي ستساعدك على نجاح الكريم والحصول على نتائج سريعة وفعالة وهي كالتالي:-

يجب مزج المكونات جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم. يجب مراعاة استعمال الكريم قبل النوم لتجنب التعرض لأشعة الشمس أو الضوء القوي. يجب غسل الكريم من علي البشرة بالماء والصابون لتجنب التعرض للشمس ويأتي الكريم بنتائج عكسية. يجب ترك الكريم لمدة عشرة دقائق قبل الذهاب إلى النوم لتأكد من امتصاص البشرة له.

سوف نتحدث عن طريقة تحضير كريم لتهدئة البشرة من تهيج الجلد من الليمون ازاي مكون أخر غير هذا أنه يعمل على تعطير البشرة بشكل رائع:- مكونات عمل الكريم

ملعقة كبيرة من أي كريم مرطب. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من ماء الورد. ملعقة صغيرة من زيت الورد. ملعقة صغيرة من زيت أي برفان مفضل لديكم. طريقة عمل واستعمال الكريم نحضر طبق صغير ونضع فيه ملعقة الكريم مع ملعقة النشا ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة ماء الورد ونقلب حتى يمتزج المكونات. بعد ذلك نضيف الزيوت ونحرك جيدا حتى يمتزج الزيت مع الكريم. نقوم بوضع الكريم علي البشرة و تدلك جيداً حتى تمتصه البشرة جيداً ويترك على البشرة.

فوائد الليمون للجسم وصحة عامة معنا بعض فوائد الليمون الذي يعتبر مكون رائع من جميع النواحي سواء لصحة الإنسان أو أضافته الوصفات الطبيعية :- يعمل الليمون كمضاد حيوي طبيعي رائع جدا. يساعد الليمون علي التخلص من التهابات الحلق بشكل فعال وسريع. يعطي الوجبات مذاق رائع ومميز وخاصة مع الأسماك. يساعد على تفتيح الجلد بشكل رائع جدا. يساعد على عملية الهضم وينصح بتناوله بعد الوجبات..