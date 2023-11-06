شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي يذهب إلى مستشفى بجازان لمعاناته من آلام بالرقبة وصعوبة في البلع .. وبعد فحصه كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أنقذ فريق الجراحة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حياة مريض بعد استئصال ورم في الرقبة، والذي كان ضاغطاً على الشريان الودجي الداخلي الأيسر والقصبة الهوائية وعضلات الرقبة. ومن جهتها، قالت الدكتورة آلاء حكمي قائدة فريق الجراحة العامة بالمستشفى، إن المريض ذهب إلى المستشفى وكان يعاني بسبب آلام بالرقبة وتورم وصعوبة في البلع و التنفس. وأشارت حكمي، إلى أن الفريق الطبي الجراحي أجرى الفحوص الطبية اللازمة للمريض، فتبين وجود ورم في الرقبة ضاغط على القصبة الهوائية وشرايين وأوردة الرقبة. وأوضحت أن الفريق الطبي أجرى عملية جراحية لاستئصال الورم كاملاً، وتكللت بالنجاح، وغادر المريض المستشفى. .

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