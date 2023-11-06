لن تصدق من هي الـ 14 دولة التي صوتت ضد قرار "الأمم المتحدة الأمريكية" ورفضت وقف إطلاق النار في غزة!

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عدن - ياسمين التهامي - �فضت 14 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة. وبحسب صورة نشرها موقع سكاي نيوز فإن الدول هي: أستريا، كرواتيا ، فيجي، التشيك، غواتيمالا، هنغاريا، إسرائيل، جزيرة مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، أمريكا.كما امتنعت 45 دولة عن التصويت من بينها: العراق وتونس عربيا وألبانيا وبريطانيا وصربيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وكندا والهند والأوروغواي. فيما أيدت 120 دولة القرار من بينهم فرنسا وبلجيكا وإيران وسط تصفيق حار من الحضور. عدن - ياسمين التهامي - �فضت 14 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة. وبحسب صورة نشرها موقع سكاي نيوز فإن الدول هي: أستريا، كرواتيا ، فيجي، التشيك، غواتيمالا، هنغاريا، إسرائيل، جزيرة مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، أمريكا.كما امتنعت 45 دولة عن التصويت من بينها: العراق وتونس عربيا وألبانيا وبريطانيا وصربيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وكندا والهند والأوروغواي. فيما أيدت 120 دولة القرار من بينهم فرنسا وبلجيكا وإيران وسط تصفيق حار من الحضور.

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