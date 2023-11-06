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عدن - ياسمين التهامي - لمحدودي الدخل في السعودية امتلك سيارة تويوتا بـ 5000 ريال فقط

لمحدودي الدخل بـ5000 ريال احصل على سيارة تويوتا، سيارات تويوتا تنتشر بشكل كبير في جميع الدول العربية، خاصة دول الخليج، لأنها من السيارات القوية التي تتحمل الأتربة الشديدة وارتفاع درجات الحرارة في هذه الدول، مما يجعل الإقبال عليها بشكل كبير، لذلك سوف نتحدث عنها في هذا المقال.

بداية من 5000 ريال إمتلك سيارة تويوتا مستعملة

يوجد العديد من المواقع الالكترونية التي تعرض جميع أنواع السيارات المستعملة, خاصة سيارات تويوتا, لأنها الأكثر طلبا من بين العديد من أنواع السيارات, لذلك سوف نتحدث اليوم إليكم عن أهم امكانيات هذه السيارات.

سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة للبيع

سيارة تويوتا كامري 2004 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش الجيد, ونوافذ زجاجية أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء, وراديو وجنوط قوية.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية لونها فضي مثل لون السيارة من الخارج, ووسادة هوائية للسائق والركاب, وبلوتوث وأحزمة أمان أمامية, وجهاز انذار.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 623,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة القصيم.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2004 للبيع بسعر 9,000 ريال سعودي كاش, ومن يريدها بالتقسيط يدفع 100 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر

سيارة تويوتا كرسيدا 1992 مستعملة للبيع

سيارة تويوتا كرسيدا 1992 تتمتع بلون أبيض لامع، وناقل حركة مانيوال، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد مصنوعة من الجلد والقماش الأحمر والأسود, ومرايات أمامية لونها أسود وبلوتوث.

يوجد بهذه السيارة راديو وجنوط قوية, ونوافذ زجاجية أمامية وخلفية, وأحزمة أمان.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 150,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة القصيم.

تعرض سيارة تويوتا كرسيدا 1992 للبيع بسعر 5,000 ريال سعودي.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2011 مستعملة

سيارة تويوتا كامري 2011 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها فضي مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

ومكيف خلفي ذات برودة عالية, وراديو وبلوتوث وجنوط قوية, ونظام فرامل مانع الانغلاق.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد, ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء, وحساسات أمامية وخلفية, وجهاز انذار.

كما الأميال المقطوعة لهذه السيارة 245,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الزلفي.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2011 للبيع بسعر تسع آلاف ريال سعودي

سيارة تويوتا C_HR 2016 مستعملة للبيع

سيارة تويوتا C_HR 2016 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش الجيد وتعمل بالكهرباء، وريموت كنترول ومكيف ذات برودة عالية.

يوجد في السيارة نظام ذكي خاص بركن السيارة وباور، ونوافذ زجاج فاميه أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة راديو كاسيت ومدخل USB وبلوتوث، ونظام تحكم خاص بالطارة.

يوجد في السيارة نظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، وحساسات أمامية وخلفية ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

كما تتمتع هذه السيارة بنظام فرامل مانع الانغلاق وكشافات ضباب.

السيارة بها جنوط وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وكاميرا خلفية ومثبت سرعة، وسبويلر خلفي.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 164,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة رأس الخفجي.

تعرض سيارة تويوتا C_HR 2016 للبيع بسعر 18,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 5,000 ريال سعودي مقدم و1,000 ريال سعودي بداية كل شهر.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2010 مستعملة

سيارة تويوتا كامري 2010 تتمتع بلون سماوي رائع ولامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج، وريموت كنترول ونوافذ زجاج فاميه أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ومبدل أقراص وراديو كاسيت

يوجد بهذه السيارة نظام فرامل مانع الانغلاق وجنوط قوية، ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

وجهاز إنذار وبلوتوث، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 163,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة القصيم.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2010 للبيع بسعر 12,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 2,000 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0591231783,+966591231783.

سيارة تويوتا كورولا 2012 مستعملة للبيع

سيارة تويوتا كورولا 2012 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش تعمل بالكهرباء، ومكيف ذات برودة عالية.

السيارة بها مرايات ضم للإغلاق، ونوافذ زجاجية أمامية تعمل بالكهرباء، ونظام تحكم خاص بالطارة.

