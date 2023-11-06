عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. والد المشهورة السعودية سارة الودعاني يبكي ويذرف الدموع

الاثنين 6 نوفمبر 2023 الساعة 21:03

وثق مقطع فيديو عدم تمالك والد سارة الودعاني نفسه وانهمار دموعه بعد عقد قران نجله.

وأبان الفيديو سعد الودعاني وهو جالسا ويبدو أنه عاد بالذاكرة للوراء وتذكر أيام طفولة ابنه وحين عاد للحظة زفافه نزلت دموعه وظل يبكي ويمسحها في مشهد مؤثر.

ولاقى الفيديو تفاعل من قبل المغردين الذين أشادوا بدور الآباء ووصفوا هذه الدموع بأنها دموع فرح لزواج ابنه.

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