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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية ل "نيمار".. وموعد عودته للملاعب!

كشفت مصادر صحفية ، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الهلال نيمار ، وموعد عودته للملاعب.

وأشارت المصادر بحسب صحيفة الرياض ، أن الدكتور توليو كامبوس قال: "في حالة نيمار، وهو رياضي رفيع المستوى، يجب أن تكون فترة العودة في غضون تسعة أشهر ، يمكن النظر إلى مستقبل اللاعب بعد الإصابة بتفاؤل، رغم أن نيمار يبلغ من العمر 31 عامًا".

وأوضح سيرجيو فريري جونيور، الطبيب الرسمي لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، أن نيمار يملك عضلات قوية ستساعده على التعافي بصورة جيدة خلال المرحلة المقبلة.

وقال جونيور، أن العمر في حالة نيمار ليس له تأثير سلبي على التعافي.. اللاعب لا يزال صغيرًا، ويمتلك عضلات قوية للتعافي، ومع ذلك، فإننا نعلم أن هناك بعض الحالات التي لا يتمكن فيها الرياضيون من العودة إلى نفس القوة التي كانوا عليها من قبل، لكن هذه أقلية".