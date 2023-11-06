شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذه الأم وجدت“ذاكرة” في ملابس ابنها المتوفى حديثا وعندما شاهدت ما بداخله سقطت مغشياًعليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هذه الأم وجدت “كرت ذاكرة” في ملابس ابنها الوحيد المتـ.ـوفى حديثا وعندما شاهدت ما بداخله سقطت مغـ.ـشياً عليها الذرية الصالحة نعمة من نعم الله فيجب على الاباء و الامهات أن يحسنوا تربيتهم و أن ينشئوا جيل صالح في المجتمع ،فهم بداية المجتمع اذا صلحت تربيتهم صلح جيل كامل واذا فسدت فسد الكثير.

لابد من تعليمهم حقوقهم وواجباتهم، كما يجب ان نكون قدوة لهم في افعالنا وتصرفاتنا ، فلا نعلمهم شئ ونفعل عكسه بل يجب ان نكون قدوة في كافة التصرفات

قصتنا اليوم تدور احداثها في احدي الشقق حيث يسكن زوج وزوجته واثنان من أبنائهم ،فقد كان ابنهم الاكبر في مرحلة الجامعة اما الاصغر فقد كان في المرحلة الثانوية.

كان الاب يعمل ضابطا للشرطة ، فقد كان يعمل في قسم مكافحة المخدرات ،فقد كان معروفا بقدرته الفائقة علي القبض علي تجار الممنوعات والزج بهم في الحبس.

في يوم من الايام لاحظت الام تغير سلوك ابنها الاكبر ،حاولت التقرب منه لكنه لم يخبرها بشئ ،كانت حالته تتدهور يوما عن يوم ولم يكن يعرف والداه ما سبب تغيره.

وفي يوم من الايام اثناء ذهاب الشاب الي الجامعة اصطدمت به سيارة اودت بحياته ، كان الخبر صاعقة لاهله فقد فقدوا احد ابنائهم ،دخلت الام في حالة من الاكتئاب بسبب فراق ابنها.

دخلت غرفة ابنها لتحتضن ملابسه شوقا له ،وعندما اخرجتها سقط كارت ميموري من بينها ،تعجبت الام من وجوده بين ملابسه وقامت بتشغيله علي الفور .

وعندما قامت بتشغيله ورأت ما بداخله سقطت مشلولة علي الفور ،فقد وجدت الكثير من الصور لابنها وهو يتناول الممنوعات ،فمن الواضح ان احد المجرمين ادخله هذا الطريق لينتقم من والده الذي تسبب في حبس الكثير منهم.

لم تتحمل الام ما رأت ،فهي لم تتوقع في يوم من الايام ان يصير ابنها مدمن للممنوعات ،كما انها وجدت الكثير من رسائل التهديد له ولوالده بقتلهم ،فقد دب الشك في قلبها بانه تم قتله ولم تكن مجرد حادثة.

الأطفال نعمة غالية من نعم الله علينا، كل من لديه طفل او حوله طفل يمكنه أن يستمد من بسمته القوة والسعادة، النظر في وجه الأطفال أمل وخير، قد نعجز في التعبير عن حب الاطفال ونريد كلمات معبرة ورنانة ذات قوة وتأثي

الأطفال، هم أساس المستقبل والحياة. الكبار لا يفهمون شيئاً بأنفسهم، ويكون متعباً على الصغار أن يشرحوا دائماً وأبداً الأمور لهم.

الأم هي المدرسة الأولى في حياة الطفل، وعلى عاتق الأم تقع أكبر المسؤوليات في إعداد الطفل وتوجيهه، ورعايتع والحفاظ على سلامته، وإهمال الأم للأطفالها يؤدي إلى كوارث في حق الأطفال

تركت أم أميركية في ولاية تكساس ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل سيارتها لمدة تراوحت بين ساعتين و3 ساعات، كما أورد موقع “ديلي ميل”.

وعندما عادت الأم إلى السيارة وجدت ابنها قد فارق الحياة بينما كان حبيسا في السيارة، متأثرا بحرارة الطقس المرتفعة والتي وصلت ل37 درجة مئوية.

ويعتقد المحققون أن الأم بكل بساطة نسيت أن ابنها كان لا يزال في السيارة، بينما دخلت هي منزلها في هيوستن، حيث كانت تجري الاستعداد لتنظيم حفل عيد ميلاد أخته البالغة من العمر 8 سنوات.

لكن عندما أدركت الأم الخطأ الفادح الذي ارتكبته، كان الأوان قد فات، فابنها قد تعرض لضربة شمس قوية، توفي على إثرها.

ولم يتم حتى الآن توجيه تهمة الإهمال الجسيم إلى الأم، رغم أن الشرطة تقول إنها لا تزال تحقق في الأمر..