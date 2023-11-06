لماذا تتطلع إيران إلى خسارة حماس للمعركة مع إسرائيل؟

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عبد السلام محمد، أن إيران ليست متحمسة للحرب بوجه إسرائيل، وتتطلع الى خسارة حماس للمعركة الجارية منذ السابع من أكتوبر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وفي تغريدة له على منصة (اكس) قال عبد السلام "باعتقادي أن الغضب اتجاه ما حصل في 7 من اكتوبر، هو أن حماس خلطت أوراق الشرق الأوسط في اللحظة الأخيرة وفي وقت كانت واشنطن قد توصلت لاتفاق تقسيم المنطقة بين إيران وإسرائيل، مقابل سلام وتطبيع ومصالح كبيرة بين طهران وتل أبيب".



وأضاف: "كانت مصالح الدول العربية والاسلامية الكبرى مثل مصر والسعودية وتركيا وباكستان خارج هذا الاتفاق تماما، وكانت هناك ضغوط فقط للقبول بواقع مفروض".



وقال: "لذلك نرى أن إيران ليست متحمسة للحرب بل ترى في خسارة حماس فرصة للحصول على الجائزة المنتظرة".