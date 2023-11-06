مصدر حكومي يعلن تأمين كميات من وقود الكهرباء في عدن حتى يناير القادم

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مصدر حكومي مسؤول، إن كميات من الوقود لمحطات الكهرباء المتعاقد عليها ستصل خلال الايام القادمة تباعا بما يؤمن استقرار خدمات الكهرباء حتى يناير القادم.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، عن المصدر قوله، إن كميات الوقود ستصل تباعا وبما يضمن تجاوز صعوبات عدم انتظام الكميات خلال الاسبوعين الماضية.

وأكد أن رئيس الوزراء يتابع مع الجهات المختصة على المستوى المركزي والمحلي أولا بأول إيجاد حلول مستدامة لتأمين احتياجات الوقود وانتظامها وتنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء بشكل عاجل.

ووجه المصدر رسالة طمأنة الى المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ان الحكومة وبمتابعة من مجلس القيادة الرئاسي تبذل كل الجهد وتسخر كل الامكانيات لتوفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل مع قيادة السلطات المحلية على إيجاد حلول عاجلة لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الايراد والانفاق.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ مطلع فصل الصيف للعام الجاري انقطاع للكهرباء وسط الحر، رغم تصريحات رئيس الحكومة، معين عبدالملك، قبل حلول الموسم، حيث بلغت ساعات الانطفاء من 6 إلى 9 ساعات مقابل ساعتين تشغيل.

