ستفاجئك النتيجةعالج صدرك باستخدام هذا المشروب الجبار

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عدن - ياسمين التهامي - زعتر نبات مفيد جدا للجسم له مميزات عديدة، فهو مضاد للاكسدة ومضاد للبكتيريا ومضاد للالتهاب، كما أنه غنى بفيتامين (أ) و(س) و (هـ)، كما يحتوى أيضا على الألياف والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وغيرها. يمكن عمل شاي الزعتر من الزعتر الطازج أو المجفف على حد السواء. ضع ملعقة أو ملعقتين صغيرتين فى كوب من الماء المغلي لمدة خمس دقائق.. ويمكنك تناول هذا الشاي حتى ثلاث مرات يوميا. الفوائد: مفيد جدا للعطس واضطرابات الجهاز الهضمى وآلام العضلات والشعب وآلام الأسنان وآلام الرأس والحساسية وديدان الأمعاء وآلام الأذن والإرهاق وقرصات الحشرات والتهابات المسالك البولية. فى حالات نزلات البرد ينصح بإضافة العسل النحل إلى شاى الزعتر و تناوله ساخن طوال اليوم . عالج صدرك باستخدام هذا المشروب الجبار..ستفاجئك النتيجة عدن - ياسمين التهامي - زعتر نبات مفيد جدا للجسم له مميزات عديدة، فهو مضاد للاكسدة ومضاد للبكتيريا ومضاد للالتهاب، كما أنه غنى بفيتامين (أ) و(س) و (هـ)، كما يحتوى أيضا على الألياف والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وغيرها. يمكن عمل شاي الزعتر من الزعتر الطازج أو المجفف على حد السواء. ضع ملعقة أو ملعقتين صغيرتين فى كوب من الماء المغلي لمدة خمس دقائق.. ويمكنك تناول هذا الشاي حتى ثلاث مرات يوميا. الفوائد: مفيد جدا للعطس واضطرابات الجهاز الهضمى وآلام العضلات والشعب وآلام الأسنان وآلام الرأس والحساسية وديدان الأمعاء وآلام الأذن والإرهاق وقرصات الحشرات والتهابات المسالك البولية. فى حالات نزلات البرد ينصح بإضافة العسل النحل إلى شاى الزعتر و تناوله ساخن طوال اليوم . عالج صدرك باستخدام هذا المشروب الجبار..ستفاجئك النتيجة

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