مجلة أمريكية: انقسام متزايد في الخارجية الأمريكية بسبب الدعم المطلق لحرب إسرائيل في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مجلة امريكية عن مذكرة مسربة لوزارة الخارجية الأمريكية تحمل علامة "حساسة ولكنها غير سرية" يوم الاثنين، تنتقد الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل، وتحث الرئيس جو بايدن على دعم وقف إطلاق النار الذي تطالب به حماس، وتدعو إدارة بايدن إلى انتقاد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين علنا".



وقد حصلت مجلة بوليتيكو على "مذكرة المعارضة"، والتي قالت إنها قد تشير إلى انقسام متزايد في وزارة الخارجية بشأن التضامن الأمريكي طويل الأمد مع إسرائيل.



وتتزايد المشاعر المعادية لإسرائيل في جميع أنحاء العالم وسط العملية الإسرائيلية في غزة. وتشير المذكرة إلى وجود انقسام متزايد في وزارة خارجية بايدن بشأن إسرائيل أيضًا، وفقًا لبوليتيكو.



وتتعارض النقاط الرئيسية في المذكرة مع التحذيرات الإسرائيلية، بحسب التقرير وهي "دعم وقف إطلاق النار في غزة، وانتقاد التكتيكات العسكرية الإسرائيلية علناً ضد الفلسطينيين".





وتشير مذكرة وزارة الخارجية إلى أن التضامن الأمريكي مع إسرائيل وسط عملية غزة "يساهم في التصورات العامة الإقليمية بأن الولايات المتحدة جهة فاعلة متحيزة وغير نزيهة، والتي في أحسن الأحوال لا تخدم المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وفي أسوأها تضر بالمصالح الأمريكية"، حسبما ذكرت بوليتيكو.



وتابعت المذكرة: "علينا أن ننتقد علنًا انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية مثل الفشل في جعل العمليات الهجومية مقتصرة على الأهداف العسكرية المشروعة".



وأضافت: "عندما تدعم إسرائيل عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو تستخدم الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يجب علينا أن نعلن علنًا أن هذا يتعارض مع قيمنا الأمريكية حتى لا تتصرف إسرائيل دون عقاب".