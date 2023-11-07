"إنقاذ الطفولة" تستأنف نشاطها بصنعاء وتطالب بالتحقيق في وفاة أحد موظفيها في سجون الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - اعلنت منظمة "إنقاذ الطفولة" الاثنين، استئناف عملياتها في اليمن، بعد تعليق دام 10 أيام عقب وفاة أحد موظفيها نهاية أكتوبر الماضي أثناء الاحتجاز في سجون الحوثيين بصنعاء.



وقد علقت المنظمة برامجها في شمال البلاد بعد وفاة مدير السلامة والأمن هشام الحكيمي في سجن الحوثيين، والذي تم اعتقاله في 9 سبتمبر، وأعلنت جماعة الحوثي وفاة في 24 أكتوبر، و أقيمت جنازته في 29 أكتوبر.



ووفي بيان لها قالت "بينما تواصل منظمة إنقاذ الطفولة حزن هشام، تظل المنظمة أيضًا ملتزمة تجاه أطفال اليمن حيث من المتوقع أن يحتاج 21.6 مليون شخص، بما في ذلك 11 مليون طفل، إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام".



وأكد البيان أن منظمة إنقاذ الطفولة تواصل المطالبة بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في ظروف وفاة هشام.



وقال ديفيد رايت، الرئيس التنفيذي للعمليات في منظمة إنقاذ الطفولة: "خلال فترة التأمل هذه، لم نكرم ذكرى هشام فحسب، بل أكدنا أيضًا التزامنا بضمان رفاهية موظفينا" .



وأضاف "احتياجات الأطفال في اليمن هائلة، ولا يزالون يشكلون القوة الدافعة لدينا. وبينما نستأنف عملياتنا، سنظل ملتزمين بتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الأطفال".



وأوضح أن "الوفاة المأساوية لهشام هي تذكير صارخ بالتحديات الشديدة التي لا يزال اليمن يواجها، لكنها لن تمنع منظمة إنقاذ الطفولة أو المجتمع الإنساني من تقديم المساعدات".