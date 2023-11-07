شاهد .. شمس الكويتية بإطلالة جريئة وخلفيتها تثير ضجة في السعودية والخليج!! شاهد

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شمس الكويتية بإطلالة جريئة وخلفيتها تثير ضجة في السعودية والخليج!! شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة شمس الكويتية مع جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة جميلة لكنها جريئة حسب وصف الجمهور.

وتعرضت شمس الكويتية لانتقادات حادة من بعض المتابعين الذي وصفو ملابسها بالجريئة، واتهموها بأنها تتعمد إثارة الجدل من أجل تصدر الترند.

إطلالة شمس الكويتية المثيرة للجدل

ظهرت الفنانة شمس الكويتية في إطلالتها الجديدة بفستان قصير يصل أعلى الركبة بأكمام طويلة و اتسم التصميم بالنقوشات و التطريزات وكشف عن قوامها المثالي.

وانتعلت شمس الكويتية حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأصفر، وقد أثارت إطلالتها جدلا بين متابعيها على السوشيال ميديا.

واعتمدت شمس الكويتية على خصلات شعرها القصير للغاية، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شمس الكويتية تطلق عطرها الجديد بتوب شفاف

أطلقت الفنانة شمس الكويتية، براند عطور باسمها، وظهرت خلال الإعلان بإطلالة جذابة نالت اعجاب المتابعين.

وظهرت شمس الكويتية في اطلالتها، وهي ترتدي جيب بيلسية باللون الأسود، وعليه توب شفاف باللون الأسود ولأكمام طويلة، وارتدت عليه فيست باللون الأسود واختارت عليه حزام اسود قامت بوضعه حول خصرها.

واختارت شمس الكويتية ترك خصلات شعرها بسريحة انسيابية ناعمة .

اما من الناحية الجمالية، فقد وضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الماسكرا، والآي شادو والآي لاينر والماسكر، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري الناري للشفاه.

وتزينت شمس الكويتية، بمجموعة من المجوهرات، فاختارت قرطين وقلادة واسورة وساعة يد باللون الذهبي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.