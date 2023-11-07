عدن - ياسمين التهامي - معجزة الزبيب الأسود وأوراق إكليل الجبل.. غذاء سحري يقوي الذاكرة ويغذي المخ ويحسن بنية الدماغ

الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 الساعة 02:10

�شف أستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني، عن مواد غذائية تساعد على تقوية الذاكرة، ونصح الطلاب بتناولها خاصة خلال فترة الاختبارات. وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “انصح الطلاب ومع بداية الاختبارات الحرص على التغذية الجيدة الصحية وتجنب السهر”. وتابع: ” تناول الزبيب الأسود يفيد ويساعد على تقوية الذاكرة وتحسين حالة الدماغ، يؤكل أو يٌعمل منه عصير، كذلك استعمال أوراق إكليل الجبل بمقدار ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي ويشرب وأيضًا تناول الجوز البرازيلي

.

معجزة الزبيب الأسود وأوراق إكليل الجبل.. غذاء سحري يقوي الذاكرة ويغذي المخ ويحسن بنية الدماغ