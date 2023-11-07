ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال على الريق

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عدن - ياسمين التهامي - ذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال على الريقيعتبر البرتقال من الفواكه الشتوية الحمضية الغنية بالفيتامينات والمعادن، التي تعزز صحة الجسم. وحول ما يحدث لك إذا تناولت ثمرة من البرتقال على الريق ما يلي:الإصابة بالتهاب المعدة: تُزيد الحمضيات مثل البرتقال من إنتاج الحمض في الأمعاء، ما يًُزيد خطر الإصابة بالتهاب المعدة وقرحة المعدة. 2- ارتفاع نسبة السكر بالدم: يؤدي تناول البرتقال على الريق إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل طفيف، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون مرض السكري، وفق موقع "Health"، و"Welland good". 3- زيادة تفاقم أعراض ارتجاع المريء: البرتقال من الفواكه الحمضية، لذا يسبب تناوله على الريق إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء، ويحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى شعور بالحرقة في الصدر. 4- تعطيل الجهاز الهضمي: الجرعة الكبيرة من الألياف والفركتوز الموجودة في هذه الفاكهة، يمكن أن تبطئ الجهاز الهضمي إذا تنُاولت على معدة فارغة. . عدن - ياسمين التهامي - ذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال على الريقيعتبر البرتقال من الفواكه الشتوية الحمضية الغنية بالفيتامينات والمعادن، التي تعزز صحة الجسم. وحول ما يحدث لك إذا تناولت ثمرة من البرتقال على الريق ما يلي:الإصابة بالتهاب المعدة: تُزيد الحمضيات مثل البرتقال من إنتاج الحمض في الأمعاء، ما يًُزيد خطر الإصابة بالتهاب المعدة وقرحة المعدة. 2- ارتفاع نسبة السكر بالدم: يؤدي تناول البرتقال على الريق إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل طفيف، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون مرض السكري، وفق موقع "Health"، و"Welland good". 3- زيادة تفاقم أعراض ارتجاع المريء: البرتقال من الفواكه الحمضية، لذا يسبب تناوله على الريق إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء، ويحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى شعور بالحرقة في الصدر. 4- تعطيل الجهاز الهضمي: الجرعة الكبيرة من الألياف والفركتوز الموجودة في هذه الفاكهة، يمكن أن تبطئ الجهاز الهضمي إذا تنُاولت على معدة فارغة. .

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