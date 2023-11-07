شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات/ لا سفر للخارج لأي سعودي الا بهذا الشرط الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جوازات/ لا سفر للخارج لأي سعودي الا بهذا الشرط الجديدلا سفر للخارج لأي سعودي الا بهذا الشرط الجديد, دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى تسجيل جواز السفر في بلد الوصول، وذلك من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكترونيوأكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان, وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها, ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة. وفي وقت سابق، حذّرت المديرية العامة للجوازات، المسافرين من إهمال وثائق السفر بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها. إهمال ورهن وثائق السفر وأشارت في منشور توعوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إهمال وثائق السفر بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها يضعك تحت طائلة المساءلة وفق الأنظمة. وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن السفر إلى دول عدن - ياسمين التهامي - جوازات/ لا سفر للخارج لأي سعودي الا بهذا الشرط الجديدلا سفر للخارج لأي سعودي الا بهذا الشرط الجديد, دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى تسجيل جواز السفر في بلد الوصول، وذلك من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكترونيوأكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان, وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها, ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة. وفي وقت سابق، حذّرت المديرية العامة للجوازات، المسافرين من إهمال وثائق السفر بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها. إهمال ورهن وثائق السفر وأشارت في منشور توعوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إهمال وثائق السفر بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها يضعك تحت طائلة المساءلة وفق الأنظمة. وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام سجل الأسرة. لا يمكن السفر بسجل الأسرة وأوضحت الجوازات، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ولا تمكن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي”. كذلك أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم تحديد واختيار وسيلة النقل ويتم إيصاله للمستفيد. آلية توصيل جواز السفر جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي “خدمة العملاء”، ردا على سؤال مغرد قال فيه : “كيف استلم جوازات أبنائي علماً انه تم تخريم الجوازات قبل ثلاثة أيام؟”. وردت الجوازات بقولها: “مرحبًا بك، عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم تحديد واختيار وسيلة النقل ويتم إيصاله للمستفيد فور الانتهاء من إجراءات طباعة الجواز”. تنبيه مهم للراغبين في السفر وكانت المديرية العامة للجوازات، قد دعت المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ. وأوضحت الجوازات، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر. وأكدت الجوازات، أن من يرغب بالسفر إلى خارج المملكة حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و “توكلنا” لا تخول صاحبها للسفر إلى خارج المملكة.

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