شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل الجاتوه الاقتصادي بالماء بدون بيض ولا حليب ناجح 100 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يقة عمل الجاتوه الاقتصادي بالماء بدون بيض ولا حليب ناجح 100الجاتوه من الحلويات الجميلة التي يعشقها الصغار والكبار ويتميز بقوامه الخفيف وشكله الجميل المزين بالشكولاتة والكريمة، ولكن نجد صعوبة في شرائه لأنه غالي الثمن ولا يستطيع الكثير من الناس شرائه، لهذا سوف نقوم بعمل جاتوه اقتصادي بالمنزل بدون بيض ولا حليب حتى تستطيع تقديم حلوي لذيذة وسريعة بالمنزل بدل من شرائها من محلات الحلواني، سوف نتعرف من خلال موقع الصبح الإخباري، على طريقة عمل الجاتوه الاقتصادي بالماء بدون بيض ولا حليب بخطوات بسيطة بالمنزل.مكونات عمل الجاتوه الاقتصادي يتكون الجاتوه من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كوب وربع من الماء الدافئ. كوب من السكر الحبيبات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثلث كوب من الزيت. 2 كوب من الدقيق. ملعقة نصف من النشا. كيس من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور ناعم. رشه صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة صغيرة من البيكربونات الصودا. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الجاتوه الاقتصادي بالماء بدون بيض ولا حليب ناجح 100% بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة ونضع بها الزيت، والماء، والسكر، والفانيلا، ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، والنشا، وجوز الهند ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي ناعم. بعد ذ لك نضيف البيكربونات والخل للخليط ونقلب باستمرار حتى نحصل على القوام المناسب. نحضر صينية كبيرة ونضع بها ورق الزبدة ثم نصب الخليط داخلها بالتساوي. نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي، ثم نضع عود خبي حتى نتأكد من النضج. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقسمها ألي نصفين، ندهن نصف بالكريم شانته، ثم نضع النصف الأخر على بعض ونساويه جيداً من الأطراف. نضع الجاتوه في الفريزر حتى يتماسك، ثم نخرجه ونقوم بتغليفه بالكريم شاتيه مرة أخر حتى نغطيه بالكامل. نعيد الجاتو في الفريزر مرة أخرى حتى يتماسك، ثم نخرجه ونقوم بتقطيعه إلي مربعات متوسطة الحجم. نغمس قطع الجاتو في الشكولاتة وثم نعيدها للثلاجة حتى تتماسك الشكولاتة تماماً، ثم نزين قطع الجاتو بالكريمة أو الفرمسلة ونقدمها بألف هنا. ملحوظة هامة عند تقطيع الجاتوه يفضل غمس السكين في الماء الساخن حتى تسهل عملية التقطيع بشكل سريع، وتصبح القطع متساوية تماماً من الأطراف، كما يفضل ترك الجاتوه في الفريزر مدة طويلة حتى يتماسك وتسهل عملية تشكيله وتزيينه بدون دعك الأواني وسطح المطبخ.