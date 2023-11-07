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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه

ورق الغار او ورق اللوري من أهم التوابل التي لا يخلو منها اي بيت مصري وتتميز بقدرتها علي اضافة رائحة ونكهة مميزة للطعام كما يستخدم ةرق الغار في وصفات اخرى مثل حرقه داخل اركان المنزل للتخلص من الطاقة السلبية وطرد الحشرات المزعجة في فصل الصيف ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن ورق الغار يستخدم للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن كما يستخدم لصبغ الشعر والتخلص من الشيب وخلال المقال التالي سوف نتحدث عن العديد من الطرق والوصفات التي تستفيد خلالها من ورق الغار .

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من: اليمن الآن

مشروب ورق الغار لنسف الدهون تستطيع الحصول على مشروب سحري لنسف الدهون العنيدة التي تتراكم في منطقة البطن وذلك عن طريق القيام بغلي بعض من ورق اليخلو منها اي بيت مصري وتتميز بقدرتها علي اضافة رائحة ونكهة مميزة للطعام كما يستخدم ةرق الغار في وصفات اخرى مثل حرقه داخل اركان المنزل للتخلص من الطاقة السلبية وطرد الحشرات المزعجة في فصل الصيف ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن ورق الغار يستخدم للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن كما يستخدم لصبغ الشعر والتخلص من الشيب وخلال المقال التالي سوف نتحدث عن العديد من الطرق والوصفات التي تستفيد خلالها من ورق الغار .مشروب ورق الغار لنسف الدهون تستطيع الحصول على مشروب سحري لنسف الدهون العنيدة التي تتراكم في منطقة البطن وذلك عن طريق القيام بغلي بعض من ورق الغار مع مقدار من الماء مع اضافة ثلاث مسامير من القرنفل ثم يصفى المشروب ويتم تناوله على الريق يومياً قبل الإفطار كما يمكن إضافة ملعقة من خل التفاح يساعد هذا المشروب من رفع نسبة الحرق في الجسم كما يساعد على التخلص من الدهون ورفع معدل الأيض.

ورق الغار للتخلص من الشعر الابيض يعاني الكثير من النساء والرجال من ظهور الشعر الأبيض كما لا يستطيعون القيام بصبغ الشعر خوفاًعليه من التلف والتساقط ولذلك فان استخدام ورق الغار للتخلص من الشعر الأبيض يعد حلاً مثالياً وذلك عن طريق غلي كوب من الماء به بعض الورق من الغار مع اضافة القليل من الشاي الأسود ثم يتم تدليك الشعر بالخليط جيداً ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر بعد أن يترك بذلك الخليط لمدة ساعة.الان “وصفة معجزة من أول مرة” أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزاله التجاعيد.. كريم”لبان الدكر” علاج البقع الغامقة والتصبغات من أول استعمالتسعى معظم النساء للحصول على بشرة نضرة وجذابة خالية من العيوب والتجاعيد لذلك تبحث عن أفضل الطرق والوصفات التي تحتوي على الكولاجين والذي يساعد على ترطيب وتغذية البشرة لكي تحصل على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد والترهلات، ولكن من المعروف أن المنتجات التي تحتوي على الكولاجين باهظة الثمن جداً لذلك نقدم لكم طريقة عبقرية عن طريق استخدام لبان الدكر للحصول على الكولاجين المفيد لنضارة وشباب البشرة.

كريم لبان الدكر لشد البشرة والتخلص من التجاعيد

تحب معظم النساء التمتع ببشرة صافية متألقة ذات ملمس ناعم وجذاب خالي من التجاعيد والخطوط الرفيعة، لذلك نقدم لكم وصفة مدهشة من مكونات طبيعية فعالة لها تأثير رائع وسحري على شد الجلد وإزالة البقع والتصبغات بالبشرة بدون أي تكلفة باهظة بل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت وهي عبارة عن التالي:

منقوع لبان الدكر.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من نشا الذرة.

طريقة تحضير وصفة لبان الدكر لشد البشرة والتجاعيد

يعتبر لبان الدكر هو أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزاله التجاعيد والترهلات بدون الحاجة لشراء منتجات باهظة الثمن حيث يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة عن طريق إتباع الآتي:نحضر كمية مناسبة من لبان الدكر ونقوم بنقعه ليلة كاملة ثم تصفيته في اليوم التالي للحصول على منقوع لبان الدكر.

نضيف النشا لمنقوع لبان الدكر ونقلب جيداً.

نرفع الخليط على النار على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر. نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام يشبه قوام البشاميل. نترك الكريم حتى يبرد ثم نضيف له ماء الورد ونمزجه جيداً. نحفظ الكريم في علبة نظيفة ويستخدم مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة شابة ونضرة كالأطفال.