وصفة سحرية لتنعيم الشعر وتطويله بإستخدام خلطة القرنفل!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصفة تنعيم الشعر وتطويله بإستخدام خلطة القرنفل،القرنفل له مزايا متعددة للشعر أبرزها هو زيادة نعومة والعمل على فرد الخصلات المجعدة منه، بالاضافة إلى أنه يمكن تطبيق بعض الوصفات منه في إزالة البثور والجروح أيضا الالتهابات، لذلك بإمكانك أن تواجه الأزمة التي يعانيها شعرك، من خلال إعداد وصفة تعيد الحيوية والنعومة اللازمة له.

وصفة تنعيم سحريةالمكوناتخلاصة قرنفل. نص فنجان مستخلص زيتون.

الطريقة

سخني مزيج خلاصة النباتات اتركيه قليلا حتى يهدأ ثم ضعيه في زجاجة بعد ذلك خذي كمية مناسبة منه على يديك ودلكي بها الفروة حتى الأطراف، ثم صففي الخصلات وضعي عليها الخليط لفترة ثلث ساعة مع وضع فوطه دافئه بعد ذلك اغسليه باستخدام نوع مناسب من المستحضر له. فرد الشعر المجعدالمكونات

زيت قرنفل. مستخلص جوز الهند.

الطريقةامزجي الخلاصات مع بعضها ثم دلكي الفروة بشكل كاف واتركيه عليها ساعة، بعد ذلك يغسل الشعر بالنوع المناسب له من مستحضر ومن الأفضل استعمال هذه العملية مرة أو اثنين طوال الأسبوع. فرد الشعرالمكونات

مسحوق قرنفل. لبن.

الطريقة

اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على عجينة بعد ذلك اغسلي رأسك ثم جففيه بفوطة قطنية ناعمة بعد ذلك قسميه إلى عدة خصلات، ضعي في كل واحدة منهم كمية بسيطة من الخليط وابدئي من البصيلات حتى تصلي الى اطراف شعرك اتركيه نحو ساعة كاملة الى ان يجف الخليط بشكل تام بعد ذلك اغسلي الشعر بأي نوع مفضل لك من مستحضرات العناية،كرري تلك العملية مرة او اثنين في الشهر مع ملاحظة النتيجة التي ستظهر من أول استعمال لهبخاخ تنعيم الشعرالمكونات

ماء. قرنفل. ورق غار.

الطريقة

ارفعي الماء فوق البوتاجاز ثم ضعي فيه القرنفل حتى يصل إلى درجة الغليان لمدة تقدر بنحو عشر، ضعي نحو 4 أوراق من اللورا بعد ذلك على أن تكون الفترة خمس ثم اتركي الخليط يبرد وصفيه حتى أخر قطرة بعد ذلك عليك أن تنقليه الى البخاخ، ويرش به فروة من الاطراف حتى البصيلات واتركيه عليها لفترة تصل إلى نحو ثمان ساعات بالمستحضر الذي يناسبك.