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"انشقت السماء.. وتحول الليل لنهار" فيديو مرعب لصاعقة تضرب برج في المدينة المنورة

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة ضرب البرق لبرج المياه في المدينة المنورة.

أوضح المقطع البرق وهو يضرب برج المياه بقوة، في مشهد مثير للإعجاب.

من: اليمن الآن

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن في وقت سابق، عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة وبزخات من البرد، على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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