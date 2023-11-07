"انشقت السماء.. وتحول الليل لنهار" فيديو مرعب لصاعقة تضرب برج في المدينة المنورة

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة ضرب البرق لبرج المياه في المدينة المنورة. أوضح المقطع البرق وهو يضرب برج المياه بقوة، في مشهد مثير للإعجاب. من: اليمن الآن وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن في وقت سابق، عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة وبزخات من البرد، على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. #فيديو .. البرق يضرب برج المياه في #المدينه_المنورة pic.twitter.com/evOVlc7Bef — خالد الشاماني ‏ (@KhalidAlshamani) October 28, 2023

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