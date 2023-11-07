المليشيا تواصل تحشيداتها.. الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية غربي مدينة تعز

أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء أمس، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية غربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، بالتزامن مع استمرار المليشيا الدفع بتحشيدات عسكرية إلى جبهات المحافظة.



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب على فيسبوك، أن "قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في اتجاه مواقع الجيش بجبل هان غرب مدينة تعز".



يأتي ذلك بعد يوم من إحباط تحركات حوثية في جبهتي مقبنة والكدحة بالريف الغربي للمحافظة، تكبدت خلالها المليشيا خسائر في العتاد والأرواح.



في الأثناء كشف مصدر عسكري لـ "يمن شباب نت"، عن تحشيدات عسكرية لمليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية إلى جبهات المحافظة، فيما بدى وكأنه مخطط جديد للتصعيد.



وقال المصدر إن مليشيا الحوثي استقدمت طوال الأيام الماضية عشرات المقاتلين والعربات العسكرية إلى جبهات محيط مدينة تعز والجبهات الغربية.



وأكد أن قوات الجيش ترصد كل تحركات العدو ومستعدة لكل الاحتمالات، منوها إلى الجاهزية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني في كل الجبهات.



وأشار المصدر إلى أن مليشيا الحوثي تستغل العدوان الإسرائيلي على غزة في استقطاب المقاتلين والزج بهم في جبهات القتال.



وبين الفينة والأخرى تكثف مليشيات الحوثي الإرهابية، من هجماتها العدائية ضد قوات الجيش والأحياء الآهلة بالسكان في مدينة تعز ومحيطها، رغم دعوات التهدئة التي تقودها الأمم المتحدة وأطرافاً دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.