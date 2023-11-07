تحت ذريعة المقاطعة.. مليشيا الحوثي تنفذ حملات نهب وابتزاز للتجار والباعة في محافظة إب

دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملة نهب وابتزاز لتجار وباعة محافظة إب (وسط اليمن)، تحت ذريعة المقاطعة.



وقال تجار وباعة، إن مليشيا الحوثي تنفذ منذ أيام حملات مداهمة للمتاجر والمولات في مركز محافظة إب والمدن الثانوية، لنهب بضائع التجار، تحت ذريعة مقاطعة منتجات الدول المؤيدة للعدوان الإسرائيلي على غزة.



وأضافوا أن المليشيا لم تنزل قوائم بالبضائع التي تدّعي مقاطعتها، في الوقت الذي بادر التجار ومن خلال متابعتهم الإعلامية إلى وقف بيع تلك المنتجات التي تتبع شركات أعلنت تأييدها للكيان الإسرائيلي في حربه على غزة.



وتابع التجار "رغم مبادرتنا تلك من منطلق أخلاقي وديني، إلاّ أن المليشيا نفذت حملات تفتيش بهدف الابتزاز والجباية"؛ مستدلة على ذلك بقيام العناصرالحوثية التي اقتحمت محلاتهم، بتخييرهم بين مصادرة البضائع (المخزنة) أو دفع جبايات مالية.



وأوضحوا أن المليشيات لاتهمها المقاطعة رغم ترويجها لذلك، حيث دأبت على ابتزازهم طوال العام تحت ذرائع مختلفة الأمر الذي دفع البعض منهم للإفلاس فيما أوقف آخرون نشاطهم.

