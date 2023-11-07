شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية.. العاملون بهذه المهن لن تجدد إقامتهم وسيتم ترحيلهم من المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لن وزارة الموارد البشرية في السعودية عن مبادرة جديدة لتوطين منافذ البيع في سبعة أنشطة اقتصادية، وستبدأ المرحلة الأولى من التوطين في مختلف مناطق المملكة اعتبارًا من الثاني عشر من شهر يونيو الجاري. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة السعودية لتوفير بيئة عمل تساعد على تحفيز المواطنين والمواطنات وتعزيز مشاركتهم في التطوير الاقتصادي، وتتضمن المنافذ التي سيتم توطينها بيع معدات ومواد التغليف ومنافذ بيع لوازم الصيد والرحلات والعربات الكهربائية ومعدات التموين وأجهزة تنقية المياه ومعدات الملاحة ومنافذ بيع المصاعد وأدوات الأمن والسلامة بالإضافة إلى منافذ بيع العشب الصناعي. ومن بين المهن التي سيتم توطينها، مدير الفرع والأمين الصندوق والمشرف وخدمة العملاء والمحاسب العملاء والزبائن، وسيتم توفير حوالي 12 ألف فرصة عمل للمواطنين من الجنسين، وسيتم توفير دعم وتحفيزات لمساندة مؤسسات القطاع الخاص في توظيف السعوديين، يتراوح مبلغ دعم التوطين ما بين 30٪ حتى 50٪ من الراتب الشهري بحد أقصى يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي، ويمكن التسجيل في برنامج التوطين من خلال حساب المفوض الرسمي للمنشأة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة السعودية لتوطين الوظائف وتشغيل المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية. .

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