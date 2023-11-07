شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة.. لن تصدق ماذا يحدث لمريض السكر إذا تناول كوب من شاي الكركم كل يوم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الكركم أحد أهم أنواع البهارات المنتشرة والمستخدمة في الحياة اليومية على نطاق واسع وذلك لفوائده الغذائية والصحية الكبيرة فإلى جانب أنه يعطي الأطعمة مذاقا شهيا فإنه في الوقت ذاته يعزز صحة الجسم ويقيه من وقوع أمراض كثيرة قد تصيبه بل والعمل على علاج. بعض هذه الأمراض حين وقوعها.

ويمكن إضافة الكركم إلى الأطعمة أثناء التحضير أو حتى بعد التحضير بالكميات المرغوبة كما يمكن تحضير الشاي بالكركم في أي وقت كان حيث يقوم شاي الكركم بوظائف علاجية ودوائية مهمة للجسم وقد اشتهر استخدامه بشكل سريع وكبير بين الناس وذلك للفوائد العظيمة التي يقوم بها.

ويقوم شاي الكركم بتقوية المناعة ومعالجة التهاب المفاصل وتخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم بشكل كبير كما يقوم شاي الكركم بمعالجة التهاب القولون وحماية الكبد ووقاية الدماغ من حدوث الزهايمر وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي بشكل بالإضافة إلى علاج أمراض أخرى.

ويعمل شاي الكركم أيضا على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري كما يعمل على تنظيمه وجعل نسبته مستقرة حال الإصابة به وقد كشفت الدراسات والأبحاث الحديثة قدرته الفائقة في ذلك وذلك بسبب امتلاكه خصائص تقلل من نسبة الالتهاب والجهد التأكسدي في الجسم.

وكشفت الدراسات أن تناول شاي الكركم يوميا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ويمنع حدوث مضاعفاته وينظم مستويات الجلوكوز في الدم حيث يعمل مركب الكركمين الموجود فيه على منع الترسبات الدهنية في الأوعية الدموية وتقليل نمو الأنسجة الدهنية في الأعضاء.

كما يقوم أيضا بتحسين وظيفة خلايا بيتا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين وليس هذا فقط إذ يعمل الكركمين على إفراز السيتوكاينات التي تعمل على الحفاظ على الوزن بشكل صحي يمنع خطر الإصابة بالسكري.

ويشير الخبراء إلى أن كوب واحد من شاي الكركم يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري كما يؤدي إلى التقليل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم بشكل كبير مايعزز صحة الجسم ويجعله أكثر قوة ومتانة.

القيمة الغذائية لكل 100جرام من الكركم:

-الماء 12.85 غراماً

-السعرات الحرارية 312

-البروتينات 9.68 غرامات

-الدهون 3.25 غرامات

-الكربوهيدرات 67.14

-غراماً الألياف 22.7 غراماً

-السكريات 3.21 غرامات

-الكالسيوم 168 مليغراماً

-الحديد 55 مليغراماً

-المغنيسيوم 208 مليغرامات

-الفسفور 299 مليغراماً

-البوتاسيوم 2080 مليغراماً

-الصوديوم 27 مليغراماً

-الزنك 4.50 مليغرامات

-فيتامين ج 0.7 مليغرام

-فيتامين ب1 0.058 مليغرام

-فيتامين ب2 0.150 مليغرام

-فيتامين ب3 1.350 مليغرام

-فيتامين ب6 0.107 مليغرام

-الفولات 20 ميكروغراماً

-فيتامين هـ 4.43 مليغرام

-فيتامين ك 13.4 ميكروغراماً.