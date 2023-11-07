إب.. عمال النظافة يتظاهرون للمطالبة برحيل مسؤول حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب العشرات من عمال النظافة برحيل مسؤول في سلطات مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة إب (وسط اليمن)، في تظاهرة احتجاجية شهدتها عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الإسم.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن العشرات من عمال النظافة، تظاهروا أمس الاثنين، داخل مبنى صندوق النظافة والتحسين، في مدينة إب، وهتفوا بشعارات تطالب برحيل مدير الصندوق المُعين من قبل مليشيا الحوثي (سليم البحم).



وأضافت المصادر ان الاحتجاجات جاءت بعدما أوقف "البحم" مرتباتهم الزهيدة لشهر أكتوبر الفائت، بذريعة وجود أسماء وهمية في القوة العاملة.



وطالب المحتجون بسرعة إطلاق مرتباتهم المتوقفة ووقف الخصميات والتعسفات التي تطالهم بين الحين والآخر تحت ذرائع واهية؛ مهددين بالتصعيد والإضراب عن العمل حال استمرت معاناتهم.



يُشار إلى أن صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، يُعد من أهم الموارد المالية لمليشيا الحوثي، في الوقت الذي يشكو الموظفين من تردي أوضاعهم المعيشية وقلة المستحقات المالية التي يتقاضونها.

