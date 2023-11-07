شاهد.. لحظة مقتل مذيع داخل القناة خلال البث المباشر وتناثر دمه على الكراسي والأرض (فيديو مروع

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عدن - ياسمين التهامي - هد.. لحظة مقتل مذيع داخل القناة خلال البث المباشر وتناثر دمه على الكراسي والأرض (فيديو مروعوثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قتل مذيع راديو، أثناء البث المباشر، في مدينة كالامبا بالفلبين. ‏وأظهر مقطع الفيديو، دخول شخصين إلى مقر القناة، ومعهم أسلحة وقاموا بالاعتداء على أحد الموظفين، حتى وصلوا إلى غرفة المذيع. ودخل أحد المسلحين على مذيع قناة راديو كالامبا أثناء البث المباشر، وأطلق عليه عدة رصاصات من مسدس كان معه. وتناثر دم القتيل على الكراسي والمقاعد والأرض، عقب اطلاق النار عليه، ثم غادر المسلحان الموقع، ولا تزال الشرطة تبحث عنهما.الاخبار: دخل شخص وقتل مذيع قناة راديو كالامبا أثناء البث المباشر والشرطة تبحث عن الجاني الاخبار:

دخل شخص وقتل مذيع قناة راديو كالامبا أثناء البث المباشر والشرطة تبحث عن الجاني pic.twitter.com/NRWHsc8djv — نادي محبي الفلبين (@arab2ph) November 5, 2023 عدن - ياسمين التهامي - هد.. لحظة مقتل مذيع داخل القناة خلال البث المباشر وتناثر دمه على الكراسي والأرض (فيديو مروعوثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قتل مذيع راديو، أثناء البث المباشر، في مدينة كالامبا بالفلبين. ‏وأظهر مقطع الفيديو، دخول شخصين إلى مقر القناة، ومعهم أسلحة وقاموا بالاعتداء على أحد الموظفين، حتى وصلوا إلى غرفة المذيع. ودخل أحد المسلحين على مذيع قناة راديو كالامبا أثناء البث المباشر، وأطلق عليه عدة رصاصات من مسدس كان معه. وتناثر دم القتيل على الكراسي والمقاعد والأرض، عقب اطلاق النار عليه، ثم غادر المسلحان الموقع، ولا تزال الشرطة تبحث عنهما.الاخبار: دخل شخص وقتل مذيع قناة راديو كالامبا أثناء البث المباشر والشرطة تبحث عن الجاني

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