عدن - ياسمين التهامي - قرار اماراتي عاجل لجميع الزوار والمقيمين يمغادره اراضيها فورا في الحال !!

الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 الساعة 14:47

علنت الإمارات عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها على الزوار والمقيمين الأجانب، حيث تنص التوجيهات الجديدة على ضرورة مغادرة الزوار والمقيمين للأراضي الإماراتية قبل انتهاء تأشيرتهم، على عكس السابق حيث كانت الإمارات تسمح للأجنبي البقاء في الاراضي الإماراتية 10 أيام بعد انتهاء التأشيرة الخاصة به. وبحسب وسائل إعلام إماراتية فإن هذا القرار يأتي في إطار حرص الإمارات على تطوير وتحسين آلية التعامل مع الوافدين الأجانب وتنظيم عملية استقبال الزوار. هل يوجد فترة سماح بعد انتهاء الزيارة في الامارات 2023؟ في الإمارات عام 2023، تم إلغاء فترة السماح للزوار والمقيمين الذين انتهت تأشيرتهم. يعني هذا أنهم يجب عليهم مغادرة البلاد بمجرد انتهاء تأشيرتهم، ولا يمكنهم البقاء لفترة إضافية. فترة السماح بعد انتهاء الإقامة في الإمارات سابقًا ، كان هناك شيء مهم في الإمارات يسمى “فترة السماح”. هذه الفترة كانت مفيدة جدًا للناس اللي جوا الإمارات وانتهت إقامتهم هناك. ليها فوائد كتير، زي إنها كانت تسمح للزوار يغيروا خططهم بسهولة ويمكنهم البقاء أكثر في الإمارات إذا حدثت حالات طارئة أو تغييرات في خطط السفر. كمان كانت هذه الفترة تساعد في بناء الثقة بين الحكومة والزوار. لكن الآن، تغيرت القوانين وصار لازم الزوار يكونوا أكثر حذرًا. يعني لازم يتأكدوا إن تواريخ تأشيراتهم متناسبة مع مدة زيارتهم. وإذا في أي تغيير، لازم يتواصلوا مع وكلاء السفر المتخصصين للمساعدة والنصيحة. بالرغم من إن هذا التغيير قد يخلق بعض القلق، إلا إن فهم السبب وراءه يساعدنا نفهم ليه الحكومة عملت كده. الإمارات بتحاول تنظم زيارة الناس بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا. وفي النهاية، الإمارات هي واحدة من أفضل الأماكن في العالم للزيارة، وسوف تستمر في استقبال الزوار من كل مكان. هل شراء عقار في دبي يمنح الاقامة؟ فيما يتعلق بشراء عقار في دبي، هناك فرصة رائعة للحصول على تأشيرة إقامة. إذا كان لديك منزل يكلف 750 ألف درهم إماراتي أو أكثر عندما تشتريه، يمكنك تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة تستمر لمدة سنتين ، ويمكن أن تجددها. الأمور لا تتوقف هنا، بل يمكنك أيضاً أن تضم زوجك أو زوجتك وأطفالك إلى هذه التأشيرة إذا كان لديك.كيف يمكن لشخص أن يعرف ما إذا كانت إقامته صالحة في الإمارات؟ افتح موقع الهيئة الاتحادية للمواطنة والإقامة على الإنترنت من خلال الرابط التالي. اختر خيار البحث باستخدام رقم الملف أو بيانات جواز السفر أو الإقامة. اختر نوع التأشيرة التي ترغب في الاستعلام عنها. املأ المعلومات المطلوبة مثل رقم جواز السفر والجنسية وتاريخ انتهاء الجواز في المكان المخصص لها.