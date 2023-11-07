عدن - ياسمين التهامي - خطر يهدد النفط السعودي..دولة عربية تعلن إكتشاف أكبر بئر نفطي على الأرض ..لن تصدق من هي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن خطر يهدد النفط السعودي..دولة عربية تعلن إكتشاف أكبر بئر نفطي على الأرض ..لن تصدق من هي؟ والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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