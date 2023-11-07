شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 3 نباتات تجعل بق الفراش يفر من منزلك نهائيا ودون عودة.. تعرفي عليها قبل فوات الآوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تكره معظم الحشرات بعض الروائح المحددة. ولا يشكّل بقّ الفراش استثناءً لهذه القاعدة. هذا الحل ليس جذرياً بالتأكيد إلا أنه سيفيدكم جداً لاستكمال الخيارات الأخرى. إليكم بعض الروائح الطاردة للبق التي عليكم استعمالها في أقرب وقت ممكن!

كبش القرنفل (المسمار) معلوم أن رائحة هذا النوع من التوابل القوية علاج طبيعيّ مثبت ضد بقّ الفراش. إن كنتم تتحملون رائحته فلا تترددوا أبداً في رشّ نقيع كبش القرنفل على الفراش على مدى بضعة أيام وإلا فيمكنكم بكل بساطة أن تضعوا مباشرة القليل من كبش القرنقل في مختلف زوايا السرير والغرفة.اللافندر أو الخزامى كما تكره حشرات بق الفراش بعض النباتات العطريّة كاللافندر كرهاً شديداً إذ يبدو أنّ مركّبات كيميائية سامة لهذه الحشرات الضارة تنبعث من رائحتها النافذة.

وهذا رائع إذ يمكنكم أن تستفيدوا منها من دون اعتدال لاسيما وأنّ رائحة اللافندر مثاليّة للاسترخاء وللحفاظ على رائحة الغرفة العطرة. إليكم هذه الحيلة الصغيرة: ضعوا 20 إلى 30 نقطة من زيت الخزامى العطري في عبوة برشاش تملأونها بالماء. رشوا المزيج على النواحي التي يتواجد فيها البق وفي كافة أنحاء الغرفة… ستقضون على قسم كبير من هذه الحشرات بسحر ساحر! زيت حشيشة الليمون (السيترونيلا) العطري:

هذه الحشيشة تقضي على كل شيء عند مرورها على شكل زيت عطري إذ تسقط غالبية الحشرات وتفقد وعيها ما أن تتنشق رائحتها. وهذا مثالي إذ ستتمكنون من التخلّص من حشرات الفراش وبيوضها فضلاً عن أنّ رائحة حشيشة الليمون تطهّر غرفة النوم وتضفي جواً من الانتعاش عليها. لاستعمال هذا الزيت العطري، عليكم أن تضيفوا 10 نقاط منه إلى قصعة من الماء. اسكبوا المزيج في جهاز ناشر للزيوت العطريّة لينشر الرائحة في كافة أنحاء المنزل. ستتخلصون على الفور من حشرات بق الفراش الواحدة تلو الأخرى..